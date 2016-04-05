vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много. Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги.
Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.
Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів. З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було. Це так спостереження, для статистики.
По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів господарювання"
Странно: в соседней ветке пишут -- падает
В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.
Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися. Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн. Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн. Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн. Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту. https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів господарювання"
Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення".
"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.
Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.
mephala написав:тогда в том что работает атб тоже заслуга власти? хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.
В принципе работа атб, тоже заслуга власти. Но это больше условности.
Власть создала условия, что эти частники занялись этой продукцией. Что будет потом, это вопрос, но это будет потом.
В этом контексте вспомнился первый год войны, когда вновь, после первоначального шока и бегства персонала по углам Украины и за рубеж, начали открываться Сильпо и АТБ. Логистические маршруты были почти все нарушены. Но полки в магазинах оказались неожиданно не пустыми. На них была в основном импортная продукция без украинской маркировки на ней.
Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь. Любую проверку с пристрастием не выдержал бы ни один директор такого магазина, который лохам обычно предъявлял накладные, по которым он приобрел эту законно ввезенную импортную продукцию у никому ранее не известного поставщика, который в свою очередь приобретал ее у другого такого же не известного поставщика, который купил ее тоже, но на базаре у ФОПа, который уже выехал из страны и не может дать ответ. А то, что ни на каком этапе нет импортной таможенной декларации у них, так то исключительно по недосмотру выехавшего из страны ФОПа.
Но это мелочи, хотя осадочек остался. Особенно когда слышишь от беженцев, получивших гуманитарную помощь, что в магазине баночки точно такие же и даже если присмотреться, то и номера производственных партий совпадают. Сейчас через два года войны такого палева уже нет, или почти нет. Гуманитарки стало меньше завозиться.
buratinyo написав:Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь
Брехня.... Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....) Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста... Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм.
Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія.
ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів господарювання"
Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення".
"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.
Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.
jump написав:Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді".