mephala написав:тогда в том что работает атб тоже заслуга власти? хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.
В принципе работа атб, тоже заслуга власти. Но это больше условности.
Власть создала условия, что эти частники занялись этой продукцией. Что будет потом, это вопрос, но это будет потом.
интересная логика. нада будет ее попробовать применить на работе. что нибуть просрать а потом когда эту работу сделает кто то за меня сказать что это моя заслуга. это ж я создал условия что кто то сделал за меня работу
ЛАД написав:Нет, конечно, не только Укроборонпромом. Вообще-то, в сообщении говорится о коалиции по поставке беспилотников, в которую входят много стран. Из заметки не очень ясно, но думаю, что этот миллион будет произведен всей коалицией. И второе. Вы думаете, что эти "200 компаний частников" "сами крутятся как могут" бесплатно? Ну да, такие, которые делают 10 штук в месяц, возможно. Но они погоды не делают. Те, у которых серьёзный выпуск наверняка финансируются. Как Вы думаете, кто их финансирует? Ахметов, Порошенко, Пинчук? Сильно сомневаюсь. Наверно. всё же государство.
и все же в том докладе вообще ничего не понятно сколько делают в частном порядке а сколько делает государство (или по гос финансированию). там только сказано что гос+приват МОГУТ (наличие мощностей) выпускать до 1 млн FPV. тема выпуска и финансирования осталась не раскрыта...
Востаннє редагувалось mephala в Чет 22 лют, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:тогда в том что работает атб тоже заслуга власти? хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.
В принципе работа атб, тоже заслуга власти. Но это больше условности.
Власть создала условия, что эти частники занялись этой продукцией. Что будет потом, это вопрос, но это будет потом.
интересная логика. нада будет ее попробовать применить на работе. что нибуть просрать а потом когда эту работу сделает кто то за меня сказать что это моя заслуга. это ж я создал условия что кто то сделал за меня работу
Наверное кто-то чего-то не понимает. Ну пойдите в любую страну. И получите лицензию на производство тяжелого вооружения. Сколько на это уйдет времени и денег?
и все же в том докладе вообще ничего не понятно сколько делают в частном порядке а сколько делает государство (или по гос финансированию). там только сказано что гос+приват МОГУТ выпускать до 1 млн FPV. тема выпуска и финансирования осталась не раскрыта...
и все же в том докладе вообще ничего не понятно сколько делают в частном порядке а сколько делает государство (или по гос финансированию). там только сказано что гос+приват МОГУТ выпускать до 1 млн FPV. тема выпуска и финансирования осталась не раскрыта...
Может еще ключ от квартиры?
так тогда это одно бла бла бла про то что заслуга государства если все покрыто мраком.
ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів господарювання"
Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення".
"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.
Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.
P.s. Уже увидел, что посмотрели. Теперь Вам надо отчёт по финансированию. vt313 Вам уже, в принципе, ответил. Насчёт ключа от квартиры. Распределение средств на программы вооружений не публикуется открыто даже в мирное время и уж, тем более, во время войны. Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 лют, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Єгор Черньов.
"Це коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення щодо Шольця. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", — зазначив він.
Згідно з інформацією з інших джерел, "за" виступили 382 депутати з 668 присутніх, проти — 284, ще 2 парламентарі утрималися. У документі наголошується, що довгострокова військова підтримка України "включає і поставки необхідних додаткових далекобійних бойових систем і боєприпасів", щоб у неї була можливість завдавати прицільних ударів по стратегічно важливих об’єктах, що знаходяться в глибокому тилу.