Додано: Чет 22 лют, 2024 16:23

mephala написав: ЛАД написав: Наверно. всё же государство. Наверно. всё же государство.



т.е. в одном месте вы пишите уверенно что это заслуга власти а тепер наверное. хм.

есть достоверная инфа сколько было пусть не произведено лично оборонпромом а хотя бы профинансировано из бюджета? т.е. в одном месте вы пишите уверенно что это заслуга власти а тепер наверное. хм.есть достоверная инфа сколько было пусть не произведено лично оборонпромом а хотя бы профинансировано из бюджета?

"наверное" только потому, что не могу привести официальные данные. Даже искать не буду. Уверен, что по вполне понятным причинам они не публикуются.Вы сомневаетесь, что финансируется государством?Предполагаете, что производство FPV-дронов идёт за деньги Ахметова, Порошенко, Пинчука и пр.?Ой, вряд ли. Сомневаюсь, что 1 млн. в год они потянут. Да и не захотят.Вы посмотрели ссылкуP.s. Уже увидел, что посмотрели.Теперь Вам надо отчёт по финансированию.Вам уже, в принципе, ответил. Насчёт ключа от квартиры. Распределение средств на программы вооружений не публикуется открыто даже в мирное время и уж, тем более, во время войны. Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?