А тепер Ви.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:31
А тепер Ви.
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:32
ну да. и в первую очередь провалился в сам доклад что бы читать оригинал а не выжимку журналистов. из того доклада абсолютно не понятно сколько ж делается часным финансированием а сколько государственным.
знакомых по таким предприятиям нет, но помню как по сайтам писали частники - если сами не можете то хоть нам не мешайте (таможня, проверки, ТЦК)
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:40
вы так и не поняли основную суть того что я пытаюсь донести до вас уже надцать сообщений. если вы утверждаете что заслуга государства - то вы должны владеть цифрой а не гаданием на кофейной гуще.
я ничего не утверждаю. а предполагать и не собираюсь.
этот спор ИМХО против ИМХО лишен всякого смысла.
думал что вы владее цифрой раз так уверенно и безапеляционно заявили.
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:45
vt313
Так Вам надати пряме посилання на документ за Ваш Донат в ПЖ?
Чи самі догадаєтеся який документ та вкладку дивитись?
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:50
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:53
vt313
Я знаю посилання і файл, якщо Ви не хочете його знайти самостійно, можу допомогти, за Вашу допомогу фонду ПЖ.
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:56
як то дехто каже - дайте розтин.
ЗМІ: На Рівненщині 29-річний чоловік помер на третій день після мобілізації
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:57
Странно , вы просите у ЛАДа точные цифры , а сами совсем недавно ссылались на рассказы людей которым вы доверяете .
Вы не находите это забавным ?
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:00
"_hunter, _Mykola_"
Спасибо за ссылки.
Уже нашёл данные. Признаю, был не прав - смотрел данные по году. Оперативные данные за январь-февраль не смотрел.
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