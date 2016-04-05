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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6880688168826883
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:31

  _Mykola_ написав:На першоджерело не ходили? Там є посилання на статистику НБУ :roll:

ЗИ. За донат в ПЖ, надам пряме посилання на документ, та навіть вкладку. ;)

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms
А тепер Ви. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:32

  ЛАД написав:Вы посмотрели ссылку vt313 - https://glavcom.ua/country/incidents/ukroboronprom-vidzvituvav-za-2023-rik-dosjahnennja-u-tsifrakh-979618.html?


ну да. и в первую очередь провалился в сам доклад что бы читать оригинал а не выжимку журналистов. из того доклада абсолютно не понятно сколько ж делается часным финансированием а сколько государственным.
знакомых по таким предприятиям нет, но помню как по сайтам писали частники - если сами не можете то хоть нам не мешайте (таможня, проверки, ТЦК)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:40

  ЛАД написав:Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?


вы так и не поняли основную суть того что я пытаюсь донести до вас уже надцать сообщений. если вы утверждаете что заслуга государства - то вы должны владеть цифрой а не гаданием на кофейной гуще.
я ничего не утверждаю. а предполагать и не собираюсь.
этот спор ИМХО против ИМХО лишен всякого смысла.
думал что вы владее цифрой раз так уверенно и безапеляционно заявили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:45

vt313
Так Вам надати пряме посилання на документ за Ваш Донат в ПЖ?
Чи самі догадаєтеся який документ та вкладку дивитись? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:50

  _Mykola_ написав:vt313
Так Вам надати пряме посилання на документ за Ваш Донат в ПЖ?
Чи самі догадаєтеся який документ та вкладку дивитись? :lol:


Ну немає, так і немає.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:53

vt313
Я знаю посилання і файл, якщо Ви не хочете його знайти самостійно, можу допомогти, за Вашу допомогу фонду ПЖ. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:56

як то дехто каже - дайте розтин.

ЗМІ: На Рівненщині 29-річний чоловік помер на третій день після мобілізації


https://inforesist.org/ua/zmi-na-rivnenshhini-29-richnij-cholovik-pomer-na-tretij-den-pislya-mobilizaczii/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:57

  mephala написав:
  ЛАД написав:Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?


вы так и не поняли основную суть того что я пытаюсь донести до вас уже надцать сообщений. если вы утверждаете что заслуга государства - то вы должны владеть цифрой а не гаданием на кофейной гуще.
я ничего не утверждаю. а предполагать и не собираюсь.
этот спор ИМХО против ИМХО лишен всякого смысла.
думал что вы владее цифрой раз так уверенно и безапеляционно заявили.


Странно , вы просите у ЛАДа точные цифры , а сами совсем недавно ссылались на рассказы людей которым вы доверяете .
Вы не находите это забавным ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:00

"_hunter, _Mykola_"
Спасибо за ссылки.
Уже нашёл данные. Признаю, был не прав - смотрел данные по году. Оперативные данные за январь-февраль не смотрел.
ЛАД
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  #<1 ... 6880688168826883
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