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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6882688368846885>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:20

  mephala написав:
  ЛАД написав:Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?


вы так и не поняли основную суть того что я пытаюсь донести до вас уже надцать сообщений. если вы утверждаете что заслуга государства - то вы должны владеть цифрой а не гаданием на кофейной гуще.
я ничего не утверждаю. а предполагать и не собираюсь.
этот спор ИМХО против ИМХО лишен всякого смысла.
думал что вы владее цифрой раз так уверенно и безапеляционно заявили.

Не тот случай, когда нельзя высказывать обоснованные предположения.
Хотя цифрой мы не владеем и не можем владеть. И если бы я даже знал эту цифру, то писать не стал бы.
Напомню, что при разработке ЯО засекречивалась даже сама тема, не говоря уже о затратах.
Так что эти цифры (расходы) наверняка секретные. Но примерно можно прикинуть - цены на дроны, в общем, известны. Кто, кроме государства захочет и сможет потянуть такие расходы? Даже, если это средства международной коалиции, то они выделяются государству, которое их потом распределяет между производителями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:31

  ЛАД написав:Не тот случай, когда нельзя высказывать обоснованные предположения.
Хотя цифрой мы не владеем и не можем владеть. И если бы я даже знал эту цифру, то писать не стал бы.
Напомню, что при разработке ЯО засекречивалась даже сама тема, не говоря уже о затратах.
Так что эти цифры (расходы) наверняка секретные. Но примерно можно прикинуть - цены на дроны, в общем, известны. Кто, кроме государства захочет и сможет потянуть такие расходы? Даже, если это средства международной коалиции, то они выделяются государству, которое их потом распределяет между производителями.

Не пам'ятаю обліківку, але тут на форумі є пан, який займається виробництвом фпв-дронів. Він писав, як "допомагає" держава.
В мене є близькі знайомі, власники непоганого середнього бізнесу, не пов'язаного з воєнпромом. Самотужки за свій кошт півтора роки виготовляють дрони планерного типу, близько 30 у місяць. Собівартість приблизно 40 тис.грн кожен. Передають їх ССО-шникам безкоштовно (за грамоти і сувеніри). Маючи ноу-хау, спеціальний софт, виходити на більш потужне виробництво з держзамовленнями не хочуть, бо інтернет повен статей, як сбу, беб, і інші кровосісі кошмарять зараз виробників, пов'язаних з воєнпромом та держзамовленнями. Бо самокатчики не лише за дрони їх у клітку посадять, а ще й основний бізнес розвалять. І таких аматорів по країни сотні.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:34

whois2010

Я спілкуюсь на тій мові , на якій пише дописувач .
Як у вас справи ?
Були в ТЦК ?
Де бажаєте служити ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:36

дел
Востаннє редагувалось mephala в Чет 22 лют, 2024 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:40

  mephala написав:
  холява написав:Странно , вы просите у ЛАДа точные цифры , а сами совсем недавно ссылались на рассказы людей которым вы доверяете .
Вы не находите это забавным ?


а вы вернитесь к тому сообщению и внимательно перечитайте как мною была сформулирована фраза



"mephala"- Я ПЕРЕПРОШУЮ ЗА НЕОБАЧНІСТЬ І СВОЄ ПОВІДОМЛЕННЯ .(вже видалив )
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:42

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Не тот случай, когда нельзя высказывать обоснованные предположения.
Хотя цифрой мы не владеем и не можем владеть. И если бы я даже знал эту цифру, то писать не стал бы.
Напомню, что при разработке ЯО засекречивалась даже сама тема, не говоря уже о затратах.
Так что эти цифры (расходы) наверняка секретные. Но примерно можно прикинуть - цены на дроны, в общем, известны. Кто, кроме государства захочет и сможет потянуть такие расходы? Даже, если это средства международной коалиции, то они выделяются государству, которое их потом распределяет между производителями.

Не пам'ятаю обліківку, але тут на форумі є пан, який займається виробництвом фпв-дронів. Він писав, як "допомагає" держава.
В мене є близькі знайомі, власники непоганого середнього бізнесу, не пов'язаного з воєнпромом. Самотужки за свій кошт півтора роки виготовляють дрони планерного типу, близько 30 у місяць. Собівартість приблизно 40 тис.грн кожен. Передають їх ССО-шникам безкоштовно (за грамоти і сувеніри). Маючи ноу-хау, спеціальний софт, виходити на більш потужне виробництво з держзамовленнями не хочуть, бо інтернет повен статей, як сбу, беб, і інші кровосісі кошмарять зараз виробників, пов'язаних з воєнпромом та держзамовленнями. Бо самокатчики не лише за дрони їх у клітку посадять, а ще й основний бізнес розвалять. І таких аматорів по країни сотні.

"близько 30 у місяць", т.е. 360 шт. в год.
Даже если таких 200 фирм, то это примерно 70 тыс.
А мы ведём речь об 1 млн. только FPV-дронов + "десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км)". Разницу не видите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:56

  ЛАД написав:"близько 30 у місяць", т.е. 360 шт. в год.
Даже если таких 200 фирм, то это примерно 70 тыс.
А мы ведём речь об 1 млн. только FPV-дронов + "десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км)". Разницу не видите?


ну есть же кто и больше делает. из распиаренного Стерненко например.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59

  mephala написав:
  ЛАД написав:"близько 30 у місяць", т.е. 360 шт. в год.
Даже если таких 200 фирм, то это примерно 70 тыс.
А мы ведём речь об 1 млн. только FPV-дронов + "десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км)". Разницу не видите?


ну есть же кто и больше делает. из распиаренного Стерненко например.

АЛЕ, без контрактів з державою.
Де є держзамовлення, там кошмар і кримінальні справи.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:15

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Не тот случай, когда нельзя высказывать обоснованные предположения.
Хотя цифрой мы не владеем и не можем владеть. И если бы я даже знал эту цифру, то писать не стал бы.
Напомню, что при разработке ЯО засекречивалась даже сама тема, не говоря уже о затратах.
Так что эти цифры (расходы) наверняка секретные. Но примерно можно прикинуть - цены на дроны, в общем, известны. Кто, кроме государства захочет и сможет потянуть такие расходы? Даже, если это средства международной коалиции, то они выделяются государству, которое их потом распределяет между производителями.

Не пам'ятаю обліківку, але тут на форумі є пан, який займається виробництвом фпв-дронів. Він писав, як "допомагає" держава.
В мене є близькі знайомі, власники непоганого середнього бізнесу, не пов'язаного з воєнпромом. Самотужки за свій кошт півтора роки виготовляють дрони планерного типу, близько 30 у місяць. Собівартість приблизно 40 тис.грн кожен. Передають їх ССО-шникам безкоштовно (за грамоти і сувеніри). Маючи ноу-хау, спеціальний софт, виходити на більш потужне виробництво з держзамовленнями не хочуть, бо інтернет повен статей, як сбу, беб, і інші кровосісі кошмарять зараз виробників, пов'язаних з воєнпромом та держзамовленнями. Бо самокатчики не лише за дрони їх у клітку посадять, а ще й основний бізнес розвалять. І таких аматорів по країни сотні.

"близько 30 у місяць", т.е. 360 шт. в год.
Даже если таких 200 фирм, то это примерно 70 тыс.
А мы ведём речь об 1 млн. только FPV-дронов + "десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км)". Разницу не видите?

Шановний, я пропоную "1 млн. только FPV-дронов + "десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км)" обговорюваті, коли воно стане реальністю та буде відчуватися на ході бойових дій. Бо 1 млн фпв-дронів, це майже три тисячі на день. Гадаю, вже б від військових був зворотній зв"язок з повідомленнями про це. Те ж саме й про інші типи "обіцяних" зезидентом дронів. Бо поки що зі всього, що він згенерував своїм ротом, виповнилося лише "Я ваш вирок".
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.

))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.
hume
 
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