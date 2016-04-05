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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6882688368846885
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:39

  hume написав:майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.

))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.

⚡️⚡️Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні, - Арахамія.

За його словами, деякі ділянки фронту доведеться закрити не зброєю, а людьми.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:42

  sens написав:
  hume написав:майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.

))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.

⚡️⚡️Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні, - Арахамія.

За його словами, деякі ділянки фронту доведеться закрити не зброєю, а людьми.

Був паркан Яценюка на кордоні, а стане "стіна Арахамії". Товстунів у фундамент
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