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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:39
hume написав:
майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.
))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.
⚡️⚡️Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні, - Арахамія.
За його словами, деякі ділянки фронту доведеться закрити не зброєю, а людьми.
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sens
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:42
sens написав: hume написав:
майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.
))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.
⚡️⚡️Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні, - Арахамія.За його словами, деякі ділянки фронту доведеться закрити не зброєю, а людьми.
Був паркан Яценюка на кордоні, а стане "стіна Арахамії". Товстунів у фундамент
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:55
sens написав:
⚡️⚡️Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні, - Арахамія.
За його словами, деякі ділянки фронту доведеться закрити не зброєю, а людьми.
Да почему же они просто не молчат. Полупокер в полукедах столько для рос тв наговорил, что ему там аплодируют стоя.
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hume
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:02
Що там Придністровя?
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Investor_K
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:04
Investor_K написав:Що там Придністровя?
28-гл
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GALeon
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:26
hume написав:
майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.
))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.
Перемедкомісіії потрібні щороку. Крім тих, у кого нема реально руки чи ноги. Вона не виросте.
Тоді не буде сенсу і давати такі суми.
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Hotab
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:33
холява написав:
Є ще одна сторона .
Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.
Что касается виновника в развязывании войны между Украиной и росией, то я задавал этот вопрос в Харькове между прочим у людей до 40 лет, до 60 лет и до 90 лет. Преобладают, к сожалению, ответы - типа, виноват Байден, США в целом.
Т.е. цитируют кремлевскую пропаганду.
Самый старый из опрашиваемых мною человек (90 лет) сразу сказал, что кацапы всегда такими были, есть и будут. Война с близкими соседями заложена у них генетически. И пофиг на формальные причины для войны. Грабить и убивать они готовы всегда, как только позовут их лидеры. И потом будут говорить, что это не они и перекидывать вину на кого угодно.
Самые молодые не могут забыть грабежи в Харькове в начале войны. Винят не рашистов при этом естественно, потому что они не оккупировали Харьков. Тогда кто же были эти грабители? У меня до сих пор нет ответа.
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buratinyo
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:50
budivelnik написав:
Брехня
buratinyo написав:
Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь
....
Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)
Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії
На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм
.Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія
.
Повторю, budivelnik, что речь идет о тех, кто разбирается во внешнеэкономической деятельности. А не тех, кто строительством занимается.
Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет.
Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера.
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buratinyo
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:55
buratinyo написав: budivelnik написав:
Брехня
buratinyo написав:
Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь
....
Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)
Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії
На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм
.Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія
.
Повторю, budivelnik, что речь идет о тех, кто разбирается во внешнеэкономической деятельности. А не тех, кто строительством занимается.
Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет.
Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера.
Дубінський.Твій нік вже палений.
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Investor_K
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:56
GALeon написав:
Investor_K написав:Що там Придністровя?
28-гл
Що то має бути?
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