buratinyo написав:
Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.
Что касается виновника в развязывании войны между Украиной и росией, то я задавал этот вопрос в Харькове между прочим у людей до 40 лет, до 60 лет и до 90 лет. Преобладают, к сожалению, ответы - типа, виноват Байден, США в целом. Т.е. цитируют кремлевскую пропаганду.
Самый старый из опрашиваемых мною человек (90 лет) сразу сказал, что кацапы всегда такими были, есть и будут. Война с близкими соседями заложена у них генетически. И пофиг на формальные причины для войны. Грабить и убивать они готовы всегда, как только позовут их лидеры. И потом будут говорить, что это не они и перекидывать вину на кого угодно.
Самые молодые не могут забыть грабежи в Харькове в начале войны. Винят не рашистов при этом естественно, потому что они не оккупировали Харьков. Тогда кто же были эти грабители? У меня до сих пор нет ответа.
Добрый вечер .
Могу только дополнить ваши наблюдения и опросы .
Одноклассники из далекого детства (70 годы), узнав что нахожусь в госпитале , приехали проведать и так долго меня тешили беседами , что советский союз -харашо и в мелитополе живут же .
Просто всех поставили на учет и уничтожили дома тех кто пошел в ВСУ. А так норм .
Считаю , пока не издохнет старое поколение , мешающее , лезущее , чванливое , то ничего хорошего не будет .
Тоже касается и россии .
Молодежь точно получит свой шанс , они смогут как то договорится .
Но думаю что уже БЕЗ НАС .