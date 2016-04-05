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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6883688468856886
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:03

  buratinyo написав:
  холява написав:Є ще одна сторона .
Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .


Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.

Что касается виновника в развязывании войны между Украиной и росией, то я задавал этот вопрос в Харькове между прочим у людей до 40 лет, до 60 лет и до 90 лет. Преобладают, к сожалению, ответы - типа, виноват Байден, США в целом. :mrgreen: Т.е. цитируют кремлевскую пропаганду.

Самый старый из опрашиваемых мною человек (90 лет) сразу сказал, что кацапы всегда такими были, есть и будут. Война с близкими соседями заложена у них генетически. И пофиг на формальные причины для войны. Грабить и убивать они готовы всегда, как только позовут их лидеры. И потом будут говорить, что это не они и перекидывать вину на кого угодно.

Самые молодые не могут забыть грабежи в Харькове в начале войны. Винят не рашистов при этом естественно, потому что они не оккупировали Харьков. Тогда кто же были эти грабители? У меня до сих пор нет ответа.


Добрый вечер .
Могу только дополнить ваши наблюдения и опросы .
Одноклассники из далекого детства (70 годы), узнав что нахожусь в госпитале , приехали проведать и так долго меня тешили беседами , что советский союз -харашо и в мелитополе живут же .
Просто всех поставили на учет и уничтожили дома тех кто пошел в ВСУ. А так норм .

Считаю , пока не издохнет старое поколение , мешающее , лезущее , чванливое , то ничего хорошего не будет .
Тоже касается и россии .
Молодежь точно получит свой шанс , они смогут как то договорится .
Но думаю что уже БЕЗ НАС .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:16

  katso написав:
  Ostrv написав:Возможно операция прикрытия.


Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.


Це “просто” -- якесь дуже тупе.
Про наслідки мали попередити.
А якби дуже хотів пограти роль живця, то було би корисно перебити/арештувати купу моск.агентів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:18

Я пожив трохи в срср. Піонерія, комсомол, армія,вся фігня. Все несправнє. Все лайно. срср - нах!
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