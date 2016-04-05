холява написав:Є ще одна сторона . Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.
Что касается виновника в развязывании войны между Украиной и росией, то я задавал этот вопрос в Харькове между прочим у людей до 40 лет, до 60 лет и до 90 лет. Преобладают, к сожалению, ответы - типа, виноват Байден, США в целом. Т.е. цитируют кремлевскую пропаганду.
Самый старый из опрашиваемых мною человек (90 лет) сразу сказал, что кацапы всегда такими были, есть и будут. Война с близкими соседями заложена у них генетически. И пофиг на формальные причины для войны. Грабить и убивать они готовы всегда, как только позовут их лидеры. И потом будут говорить, что это не они и перекидывать вину на кого угодно.
Самые молодые не могут забыть грабежи в Харькове в начале войны. Винят не рашистов при этом естественно, потому что они не оккупировали Харьков. Тогда кто же были эти грабители? У меня до сих пор нет ответа.
Добрый вечер . Могу только дополнить ваши наблюдения и опросы . Одноклассники из далекого детства (70 годы), узнав что нахожусь в госпитале , приехали проведать и так долго меня тешили беседами , что советский союз -харашо и в мелитополе живут же . Просто всех поставили на учет и уничтожили дома тех кто пошел в ВСУ. А так норм .
Считаю , пока не издохнет старое поколение , мешающее , лезущее , чванливое , то ничего хорошего не будет . Тоже касается и россии . Молодежь точно получит свой шанс , они смогут как то договорится . Но думаю что уже БЕЗ НАС .
Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.
Це “просто” -- якесь дуже тупе. Про наслідки мали попередити. А якби дуже хотів пограти роль живця, то було би корисно перебити/арештувати купу моск.агентів...
ЛАД написав:Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".
В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
Ну то ж невідомо, яке резюме, може такі й не треба
Конечно, не без того. Всегда найдется кто-то моложе, умнее и голубоглазее. Но в целом это четкий знак что люди там не нужны, потому что там где нужны - звонят и зовут туда где нехватка. То есть вот этого вот что написал выше ЛАД "выявлять мужчин и привлекать на работу в оборонки" еще не скоро будет.
Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців. Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. А хто хоче виїхати застава мінімум квартира-будинок.
З такими концтабірними замашками тобі до мишачих братів чи в Корею.
+1 Особенно меня удивило словосочетание "вільний без права виїзду"
холява написав:Є ще одна сторона . Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.
дитячі кніжки на кацапскій коштують втричі дорожче українських. сама тільки заборона - тільки збільшує попит, як на століття мафія після сухого закону.
ті, хто в моєму дитинстві робили руські школи навіть в кожному пгт, зараз тут - оруть про зрадників. де ви раніше були?
ваш квартал 20 років соромив українців, виставляючи їх недолугими. де він був ваш великий в період майдана? орав про ебонітові палички? про те, як Україна від всих бере?
P.s. Уже увидел, что посмотрели. Теперь Вам надо отчёт по финансированию. vt313 Вам уже, в принципе, ответил. Насчёт ключа от квартиры. Распределение средств на программы вооружений не публикуется открыто даже в мирное время и уж, тем более, во время войны. Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах?
Ну вам же не 17 рочків а до цих пір "обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад". Нема ніякого мільйону дронів, це такий же жупел від кварталу як і мільярд дерев. Ви вже забули заклики міністра до усіх українців, збирати дрони на кухнях? До чого це було, мабуть від надмірної кількості дронів Укроборонпрому? Погляньте на бюджетні витрати на закупівлю озброєнь під час війни=3-4 мільярди Євро на рік на все про все. 1 снаряд до гаубиці коштує кілька тисяч ує, про вартість Вільхи, Стугни і Нептуна можете екстраполювати. А скільки всього іншого ще потрібно закупити. Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.