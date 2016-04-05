Додано: Чет 22 лют, 2024 20:55

ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Наверно. всё же государство. Наверно. всё же государство.



т.е. в одном месте вы пишите уверенно что это заслуга власти а тепер наверное. хм.

есть достоверная инфа сколько было пусть не произведено лично оборонпромом а хотя бы профинансировано из бюджета? т.е. в одном месте вы пишите уверенно что это заслуга власти а тепер наверное. хм.есть достоверная инфа сколько было пусть не произведено лично оборонпромом а хотя бы профинансировано из бюджета?

"наверное" только потому, что не могу привести официальные данные. Даже искать не буду. Уверен, что по вполне понятным причинам они не публикуются.

Вы сомневаетесь, что финансируется государством?

Предполагаете, что производство FPV-дронов идёт за деньги Ахметова, Порошенко, Пинчука и пр.?

Ой, вряд ли. Сомневаюсь, что 1 млн. в год они потянут. Да и не захотят.

Вы посмотрели ссылку vt313 - https://glavcom.ua/country/incidents/ukroboronprom-vidzvituvav-za-2023-rik-dosjahnennja-u-tsifrakh-979618.html ?



P.s. Уже увидел, что посмотрели.

Теперь Вам надо отчёт по финансированию. vt313 Вам уже, в принципе, ответил. Насчёт ключа от квартиры. Распределение средств на программы вооружений не публикуется открыто даже в мирное время и уж, тем более, во время войны. Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться FPV-дроны в таких количествах? "наверное" только потому, что не могу привести официальные данные. Даже искать не буду. Уверен, что по вполне понятным причинам они не публикуются.Вы сомневаетесь, что финансируется государством?Предполагаете, что производство FPV-дронов идёт за деньги Ахметова, Порошенко, Пинчука и пр.?Ой, вряд ли. Сомневаюсь, что 1 млн. в год они потянут. Да и не захотят.Вы посмотрели ссылкуP.s. Уже увидел, что посмотрели.Теперь Вам надо отчёт по финансированию.Вам уже, в принципе, ответил. Насчёт ключа от квартиры. Распределение средств на программы вооружений не публикуется открыто даже в мирное время и уж, тем более, во время войны. Но повторю вопрос, Ваши предположения, за чьи деньги могут выпускаться

Ну вам же не 17 рочків а до цих пір "обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".Нема ніякого мільйону дронів, це такий же жупел від кварталу як і мільярд дерев. Ви вже забули заклики міністра до усіх українців, збирати дрони на кухнях? До чого це було, мабуть від надмірної кількості дронів Укроборонпрому? Погляньте на бюджетні витрати на закупівлю озброєнь під час війни=3-4 мільярди Євро на рік на все про все. 1 снаряд до гаубиці коштує кілька тисяч ує, про вартість Вільхи, Стугни і Нептуна можете екстраполювати. А скільки всього іншого ще потрібно закупити.Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.