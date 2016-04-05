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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:11
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 22 лют, 2024 21:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:15
Авдеєвка поранені на Зеніті
❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.
Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19
Перейдуть сцуко на абонплату. ІМХО тільки рекрутинг відданий на аутсорс змінить ситуацію. Все державне приватизувати нафіг через відритий аукціон, бажано на міжнародному майданчику, окрім армії, надр, може ще кілька позицій. Поліцію та суди зробити муніципальними з виборними суддями та шерифами. Держслужбовців та відомства скоротити в 3-10 разів. Інакше цей безлад і вакханалія ніколи не закінчиться.
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:27
Що там про
дурня , який якщо чогось не знає - то збреше ?
1 В Україні не багато офіційних оптових продавців цигарок
Найбільший ДЛ Солюшен( він же Тедіс, він же Мегаполіс)
Я купував в нього , офіційно по банку , по цим купленим отримував в Медку підтвердження що накладана зареєстрована в ДПС ( там і назва і виробник і ціна вхідна і МРЦ) тобто податкава бачить по назвам-кількість-ціну
Після цього продава по касовому-чеки в електронному вигляді йдуть в Мінфін і якщо на протязі 72 годин не передаш , то касовий блокується
Потім фіксував це все у своїй звітності яку подавав в ДПС.
То як - я знаю про що пишу?
Ба більше , не далі як місяць тому отримав Ліптон( чай від Сандори ( вона ж Пепсі), виготовленний в Польщі з залишковим терміном годності 2 тижні... а чіпси польського виробництва ( а не України ) отримував постійно...
2 Тепер про продаж гуманітарки
В старшого на складі 8 візків для хворих( чисто для пересування по лікарні, габаритні не складаються,важкі але з можливістю фіксації різних частин тіла )
Отримали як гуманітарка з Німеччини
Старший домовився що в Києві їх погоджуються забрати при умові що він доставить.
Бус Львів-Київ-Львів зїсть 130 літрів палива=приблизно 6000 грн
Питання на засипку
Якщо старший візьме в когось паливо ( як правило часто допомагає ОККО) , або гроші на паливо і на цій операції його затримає якась прокуратура чи ДБР - це буде вважатись продажем гуманітарки?
Вчора читав що затримали двох волонтерів на продажу за 12 000 доларів двох пікапів для ЗСУ...
В мене питання - а те що ці двоє , в якійсь умовній Норвегії/Британії - ці два пікапа купили , витратили кошти на перегон в 3000 км Європою - враховується?
При чому тут не варіант пройшли через кордон як на ЗСУ і спробували на номери поставити..тут саме варіант ПРОДАЛИ ( як вони думали) військовим..а виявилось що то підсадні качки.
ПС
Пару місяців тому , я особисто передавав приблизно 30000Євро , які отримав від військових , хлопцям які мають право перетинати кордон щоб вони пригнали авто...не знаю чи пригнали , але судячи по тому що мені ніхто претензій не предявляв то швидше за все пригнали.
То що я також приймав участь в продажі гуманітарки як деякі корисні ідіоти тут вважають?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:31
Гугл в допомогу
Валюта Вільний обіг валюти у Радянському Союзі був заборонений, за незаконні валютні операції загрожувало покарання аж до смертної кари. Офіційний курс іноземних валют був сміховинним (64 копійки за долар), на чорному ринку долар коштував у рази дорожче
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:38
А якщо один з 30?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:43
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
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