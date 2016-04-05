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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6885688668876888>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:15

Авдеєвка поранені на Зеніті

❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.

Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19

  Hotab написав:
  hume написав:майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.

))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.

Перемедкомісіії потрібні щороку. Крім тих, у кого нема реально руки чи ноги. Вона не виросте.
Тоді не буде сенсу і давати такі суми.


Перейдуть сцуко на абонплату. :evil: ІМХО тільки рекрутинг відданий на аутсорс змінить ситуацію. Все державне приватизувати нафіг через відритий аукціон, бажано на міжнародному майданчику, окрім армії, надр, може ще кілька позицій. Поліцію та суди зробити муніципальними з виборними суддями та шерифами. Держслужбовців та відомства скоротити в 3-10 разів. Інакше цей безлад і вакханалія ніколи не закінчиться.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19

  Zochan написав:
unicdima написав:І де? :mrgreen:
Що за дурню ти запостив? Давай слова Зеленського.

Ця дурня Зеленського, яку він сам викладав у своїх відосиках у 2019 році.
Ви, що проспали 2019 рік?

Тобто ніхто з вашої шобли не може привести слова Зеленського.
Що і треба було доказати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:27

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь
Брехня....
Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)
Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії
На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...
Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм.

Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія.
Повторю, budivelnik, что речь идет о тех, кто разбирается во внешнеэкономической деятельности. А не тех, кто строительством занимается.

Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет. :mrgreen: Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера. :mrgreen:
Що там про
дурня , який якщо чогось не знає - то збреше ?
1 В Україні не багато офіційних оптових продавців цигарок
Найбільший ДЛ Солюшен( він же Тедіс, він же Мегаполіс)
Я купував в нього , офіційно по банку , по цим купленим отримував в Медку підтвердження що накладана зареєстрована в ДПС ( там і назва і виробник і ціна вхідна і МРЦ) тобто податкава бачить по назвам-кількість-ціну
Після цього продава по касовому-чеки в електронному вигляді йдуть в Мінфін і якщо на протязі 72 годин не передаш , то касовий блокується
Потім фіксував це все у своїй звітності яку подавав в ДПС.

То як - я знаю про що пишу?
Ба більше , не далі як місяць тому отримав Ліптон( чай від Сандори ( вона ж Пепсі), виготовленний в Польщі з залишковим терміном годності 2 тижні... а чіпси польського виробництва ( а не України ) отримував постійно...
2 Тепер про продаж гуманітарки
В старшого на складі 8 візків для хворих( чисто для пересування по лікарні, габаритні не складаються,важкі але з можливістю фіксації різних частин тіла )
Отримали як гуманітарка з Німеччини
Старший домовився що в Києві їх погоджуються забрати при умові що він доставить.
Бус Львів-Київ-Львів зїсть 130 літрів палива=приблизно 6000 грн
Питання на засипку
Якщо старший візьме в когось паливо ( як правило часто допомагає ОККО) , або гроші на паливо і на цій операції його затримає якась прокуратура чи ДБР - це буде вважатись продажем гуманітарки?

Вчора читав що затримали двох волонтерів на продажу за 12 000 доларів двох пікапів для ЗСУ...
В мене питання - а те що ці двоє , в якійсь умовній Норвегії/Британії - ці два пікапа купили , витратили кошти на перегон в 3000 км Європою - враховується?
При чому тут не варіант пройшли через кордон як на ЗСУ і спробували на номери поставити..тут саме варіант ПРОДАЛИ ( як вони думали) військовим..а виявилось що то підсадні качки.

ПС
Пару місяців тому , я особисто передавав приблизно 30000Євро , які отримав від військових , хлопцям які мають право перетинати кордон щоб вони пригнали авто...не знаю чи пригнали , але судячи по тому що мені ніхто претензій не предявляв то швидше за все пригнали.
То що я також приймав участь в продажі гуманітарки як деякі корисні ідіоти тут вважають?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:31

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Все лайно. срср - нах!

Фіксовані ціни, стабільний курс...
Гугл в допомогу
Валюта Вільний обіг валюти у Радянському Союзі був заборонений, за незаконні валютні операції загрожувало покарання аж до смертної кари. Офіційний курс іноземних валют був сміховинним (64 копійки за долар), на чорному ринку долар коштував у рази дорожче
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:38

  drevlyanin написав:Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.


А якщо один з 30?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:А якщо один з 30?
Навіть зараз
30% втраченою техніки
3% живої сили
Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:43

  sens написав:❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.

Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:45

  drevlyanin написав:..........
Ну вам же не 17 рочків а до цих пір "обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".
Нема ніякого мільйону дронів, це такий же жупел від кварталу як і мільярд дерев. Ви вже забули заклики міністра до усіх українців, збирати дрони на кухнях? До чого це було, мабуть від надмірної кількості дронів Укроборонпрому? Погляньте на бюджетні витрати на закупівлю озброєнь під час війни=3-4 мільярди Євро на рік на все про все. 1 снаряд до гаубиці коштує кілька тисяч ує, про вартість Вільхи, Стугни і Нептуна можете екстраполювати. А скільки всього іншого ще потрібно закупити.
Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.

Там речь о производственных мощностях, а не о выпуске.
Что будет реально произведено, посмотрим.
ЛАД
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