Додано: Чет 22 лют, 2024 21:27

buratinyo написав: budivelnik написав: buratinyo написав: Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь Брехня....

Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)

Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії

На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...

Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм.



Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія. ....Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з ІталіїНа них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста... Повторю, budivelnik, что речь идет о тех, кто разбирается во внешнеэкономической деятельности. А не тех, кто строительством занимается.



Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет. Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера. Повторю, budivelnik, что речь идет о тех, кто разбирается во внешнеэкономической деятельности. А не тех, кто строительством занимается.Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет.Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера.

Що там про1 В Україні не багато офіційних оптових продавців цигарокНайбільший ДЛ Солюшен( він же Тедіс, він же Мегаполіс)Я купував в нього , офіційно по банку , по цим купленим отримував в Медку підтвердження що накладана зареєстрована в ДПС ( там і назва і виробник і ціна вхідна і МРЦ) тобто податкава бачить по назвам-кількість-цінуПісля цього продава по касовому-чеки в електронному вигляді йдуть в Мінфін і якщо на протязі 72 годин не передаш , то касовий блокуєтьсяПотім фіксував це все у своїй звітності яку подавав в ДПС.То як - я знаю про що пишу?Ба більше , не далі як місяць тому отримав Ліптон( чай від Сандори ( вона ж Пепсі), виготовленний в Польщі з залишковим терміном годності 2 тижні... а чіпси польського виробництва ( а не України ) отримував постійно...2 Тепер про продаж гуманітаркиВ старшого на складі 8 візків для хворих( чисто для пересування по лікарні, габаритні не складаються,важкі але з можливістю фіксації різних частин тіла )Отримали як гуманітарка з НімеччиниСтарший домовився що в Києві їх погоджуються забрати при умові що він доставить.Бус Львів-Київ-Львів зїсть 130 літрів палива=приблизно 6000 грнПитання на засипкуЯкщо старший візьме в когось паливо ( як правило часто допомагає ОККО) , або гроші на паливо і на цій операції його затримає якась прокуратура чи ДБР - це буде вважатись продажем гуманітарки?Вчора читав що затримали двох волонтерів на продажу за 12 000 доларів двох пікапів для ЗСУ...В мене питання - а те що ці двоє , в якійсь умовній Норвегії/Британії - ці два пікапа купили , витратили кошти на перегон в 3000 км Європою - враховується?При чому тут не варіант пройшли через кордон як на ЗСУ і спробували на номери поставити..тут саме варіант ПРОДАЛИ ( як вони думали) військовим..а виявилось що то підсадні качки.ПСПару місяців тому , я особисто передавав приблизно 30000Євро , які отримав від військових , хлопцям які мають право перетинати кордон щоб вони пригнали авто...не знаю чи пригнали , але судячи по тому що мені ніхто претензій не предявляв то швидше за все пригнали.То що я також приймав участь в продажі гуманітарки як деякі корисні ідіоти тут вважають?