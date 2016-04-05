Тобто ніхто з вашої шобли не може привести слова Зеленського.
Що і треба було доказати.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:27
Що там про
дурня , який якщо чогось не знає - то збреше ?
1 В Україні не багато офіційних оптових продавців цигарок
Найбільший ДЛ Солюшен( він же Тедіс, він же Мегаполіс)
Я купував в нього , офіційно по банку , по цим купленим отримував в Медку підтвердження що накладана зареєстрована в ДПС ( там і назва і виробник і ціна вхідна і МРЦ) тобто податкава бачить по назвам-кількість-ціну
Після цього продава по касовому-чеки в електронному вигляді йдуть в Мінфін і якщо на протязі 72 годин не передаш , то касовий блокується
Потім фіксував це все у своїй звітності яку подавав в ДПС.
То як - я знаю про що пишу?
Ба більше , не далі як місяць тому отримав Ліптон( чай від Сандори ( вона ж Пепсі), виготовленний в Польщі з залишковим терміном годності 2 тижні... а чіпси польського виробництва ( а не України ) отримував постійно...
2 Тепер про продаж гуманітарки
В старшого на складі 8 візків для хворих( чисто для пересування по лікарні, габаритні не складаються,важкі але з можливістю фіксації різних частин тіла )
Отримали як гуманітарка з Німеччини
Старший домовився що в Києві їх погоджуються забрати при умові що він доставить.
Бус Львів-Київ-Львів зїсть 130 літрів палива=приблизно 6000 грн
Питання на засипку
Якщо старший візьме в когось паливо ( як правило часто допомагає ОККО) , або гроші на паливо і на цій операції його затримає якась прокуратура чи ДБР - це буде вважатись продажем гуманітарки?
Вчора читав що затримали двох волонтерів на продажу за 12 000 доларів двох пікапів для ЗСУ...
В мене питання - а те що ці двоє , в якійсь умовній Норвегії/Британії - ці два пікапа купили , витратили кошти на перегон в 3000 км Європою - враховується?
При чому тут не варіант пройшли через кордон як на ЗСУ і спробували на номери поставити..тут саме варіант ПРОДАЛИ ( як вони думали) військовим..а виявилось що то підсадні качки.
ПС
Пару місяців тому , я особисто передавав приблизно 30000Євро , які отримав від військових , хлопцям які мають право перетинати кордон щоб вони пригнали авто...не знаю чи пригнали , але судячи по тому що мені ніхто претензій не предявляв то швидше за все пригнали.
То що я також приймав участь в продажі гуманітарки як деякі корисні ідіоти тут вважають?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:31
Гугл в допомогу
Валюта Вільний обіг валюти у Радянському Союзі був заборонений, за незаконні валютні операції загрожувало покарання аж до смертної кари. Офіційний курс іноземних валют був сміховинним (64 копійки за долар), на чорному ринку долар коштував у рази дорожче
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:38
А якщо один з 30?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:43
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:45
Там речь о производственных мощностях, а не о выпуске.
Что будет реально произведено, посмотрим.
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:46
Мінфін тимчасово призупинив фінансування однієї з програм Національної академії наук.
Також є сумні новини з Півдня, лінія фронту посунулася..
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:47
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