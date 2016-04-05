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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:31
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Все лайно. срср - нах!
Фіксовані ціни, стабільний курс...
Гугл в допомогуВалюта Вільний обіг валюти у Радянському Союзі був заборонений, за незаконні валютні операції загрожувало покарання аж до смертної кари. Офіційний курс іноземних валют був сміховинним (64 копійки за долар), на чорному ринку долар коштував у рази дорожче
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:38
drevlyanin написав:
Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.
А якщо один з 30?
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vt313
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40
vt313 написав:
А якщо один з 30?
Навіть зараз
30% втраченою техніки
3% живої сили
Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:42
З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
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unicdima
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:43
sens написав:
❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.
Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:45
drevlyanin написав:
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Ну вам же не 17 рочків а до цих пір "обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".
Нема ніякого мільйону дронів, це такий же жупел від кварталу як і мільярд дерев. Ви вже забули заклики міністра до усіх українців, збирати дрони на кухнях? До чого це було, мабуть від надмірної кількості дронів Укроборонпрому? Погляньте на бюджетні витрати на закупівлю озброєнь під час війни=3-4 мільярди Євро на рік на все про все. 1 снаряд до гаубиці коштує кілька тисяч ує, про вартість Вільхи, Стугни і Нептуна можете екстраполювати. А скільки всього іншого ще потрібно закупити.
Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.
Там речь о производственных мощностях, а не о выпуске.
Что будет реально произведено, посмотрим.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:46
Мінфін тимчасово призупинив фінансування однієї з програм Національної академії наук.
Також є сумні новини з Півдня, лінія фронту посунулася..
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Додано: Чет 22 лют, 2024 22:09
Чули, що поляки зупинили наш автобус, а там несподіванка, там були наші військові які їхали з навчань, кілька битих польських писків і автобус поїхав далі.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 22:37
budivelnik написав: buratinyo написав: buratinyo написав:
Из цитируемого сообщения Получается, что budivelnik тоже продавал гуманитарную помощь, в крайнем случае контрафакт сигарет.
Кстати, пепси колу я ни разу не встречал без украинской маркировки за время войны в продаже. А он нашел у официального, как он говорит, дистрибьютера.
budivelnik написав:
Ба більше , не далі як місяць тому отримав Ліптон( чай від Сандори ( вона ж Пепсі), виготовленний в Польщі з залишковим терміном годності 2 тижні
... а чіпси польського виробництва ( а не України ) отримував постійно...
...
То що я також приймав участь в продажі гуманітарки як деякі корисні ідіоти тут вважають?
Тобто ви щойно зізналися в торгівлі прострочкою, мабуть теж отриманою нібито від "ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів".
Щодо контрафакту та гуманітарки - чомусь згадується То́мас Джо́зеф Да́нінг, і залишається лише сподіватися, що ваш прибуток на подібних оборутках лише 50%, а не 300%...
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