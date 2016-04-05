drevlyanin написав:

..........Ну вам же не 17 рочків а до цих пір "обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".Нема ніякого мільйону дронів, це такий же жупел від кварталу як і мільярд дерев. Ви вже забули заклики міністра до усіх українців, збирати дрони на кухнях? До чого це було, мабуть від надмірної кількості дронів Укроборонпрому? Погляньте на бюджетні витрати на закупівлю озброєнь під час війни=3-4 мільярди Євро на рік на все про все. 1 снаряд до гаубиці коштує кілька тисяч ує, про вартість Вільхи, Стугни і Нептуна можете екстраполювати. А скільки всього іншого ще потрібно закупити.Чисто статистично: мільйон ФПВ дронів на рік це 3000 на день на полі бою. Якщо хоча б один із трьох знищить або важко поранить одного окупанта, то тільки від цього виду озброєнь у кацапів мають бути втрати 1000 на день. Не кажучи вже про випадки влучання в вантажівки з особовим складом і подібне.