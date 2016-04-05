Додано: Чет 22 лют, 2024 22:40

drevlyanin написав: [. Все державне приватизувати нафіг через відритий аукціон, бажано на міжнародному майданчику, [. Все державне приватизувати нафіг через відритий аукціон, бажано на міжнародному майданчику,

Тоже заметили, что все так сладко пздят про неэффективность гос управления, про распродажу всего государственного, но, как только седлают потоки, так сразу на все неэффективныеи предприятия ставят своих людей, или людей оппозиции (для легализации взяток за голоса) и исправно выделяют хулиардные бюджеты на заведомо убыточные компании. Там есть такие компании, закачаешься. И это все из года в год спонсируется из бюджета.С мобилизацией нужно однозначно переходить на современную систему. Возможно что-то брать даже у рф, на сегодня мы аналог ДНР начала войны 22-23гг. Мы всё плодим коррупцию и отбиваем мотивацию колеблющихся всякими блокпосрами(те что от тцк ищут друг в оболонском районе), бусиками и 10тью кругами коррупционной влк. И такое везде, все продаётся. В мобилизации как она есть я вижу отличный способ поднять свое материальное положение всей этой коррупционной машине от ребят с повестками, бусиков, влк и непосредственно руководства ТЦК. Мало того,что эти армия чиновников с военными сидят на государственных деньгах, они же направо и налево раздают любые справки, были бы деньги, а диагноз найдётся. Это целый конвейер. Все коррупционеры видят, что наказание за неправомерные действия будет, максимум, как снятие с должности, которую ещё можно будет вернуть с с помощью нашего гуманного суда (кстати есть инфа, чтоб добиться положительного результата от судьи касательно восстановления в должности и получения всего оклада нужно просто половину этого оклада отдать этому же судье.)) речь идёт о высоких ЗП, но и не о топ чиновников.получается опять то, с чего начинали. У кого нет денег все как один годны, как там выше было написано даже с эпилепсией, и идут защищать в первую очередь.Масла в огонь подливают военные, которые иногда рассказывают дичь дичайшую, возможно скоро им такое запретят делать. И окажется, что на условном зените никто никого не оставлял и покидали Авдеевку слажено и без потерь)) как морские котикиСегодня опять видел видео как наш военный отбивал штурм троих одичалых. Справился, козаче герой, но...бля... Он не должен был оказаться в такой ситуации и таких историй мильён. На одних героях не уедешь, многих историй вообще быть не должно. Есть система обороны, и если вы довели ситуацию когда одна часть не может отойти, другие военные раскиданы по квадратам и поодиноко защищаются (по геройски естественно, защищаться по одному это уже по геройски), а других бросают, чтоб вытащить основные силы. И вот этих приходится забрасывать в место, в котором им приходится вести бой на 360 градусов.(естественно с существенными. Потерями). Посмотрев на всё это и многое другое люди сделают свои выводы и, думаю, потом можно даже не спрашивать что у них с мотивацией.??ПСТакой коррупции и вседозволенности не было ещё ни при одном президенте. Б**ля, у главного по влк лям баксов прям в тумбе. Вы понимаете какая коррупция, это уже не уровневые схемы с серьезными поставщиками. Это конвейер. Я понимаю почему люди не вернутся и не хотят возвращаться, на это даже со стороны смотреть противно, не то чтоб жить в этом.