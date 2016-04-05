Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців. Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. .
…якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн.… Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
Брєд ухилянта) Особливо на рахунок 28 мільйонів мобресурсу в рашці Війна буде йти як мінімум ще 3 роки, а може й всі 5 тому не призиваючи людей зараз і чекаючи переваги в сучасному озброєнні - можемо дочекатися по Дніпру )
виділив. Без зброї яке буде співвідношення втрат. Я озвучив думку військового експерта Ігаля Левіна — всі питання до нього. Ознайомтесь з переказаним оригіналом за посиланням. наголошу на словах умовно та наприклад тобто цифри взяті умовно з довідника стеля можете так само замінити 2 проти 25 чи 1 проти 10 , коли виділив слова умовно і для прикладу то зрозуміло що я не володію цифрами як не факт , кажуть що і багато хто зверху теж не знає цифр