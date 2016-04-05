Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців. Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. .
…якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн.… Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
Брєд ухилянта) Особливо на рахунок 28 мільйонів мобресурсу в рашці Війна буде йти як мінімум ще 3 роки, а може й всі 5 тому не призиваючи людей зараз і чекаючи переваги в сучасному озброєнні - можемо дочекатися по Дніпру )
виділив. Без зброї яке буде співвідношення втрат. Я озвучив думку військового експерта Ігаля Левіна — всі питання до нього. Ознайомтесь з переказаним оригіналом за посиланням. наголошу на словах умовно та наприклад тобто цифри взяті умовно з довідника стеля можете так само замінити 2 проти 25 чи 1 проти 10 , коли виділив слова умовно і для прикладу то зрозуміло що я не володію цифрами як не факт , кажуть що і багато хто зверху теж не знає цифр
yama А навіщо Україні озвучувати свої втрати, коли росія не озвучує свої? Це буде гра в одні ворота. Крім того що це чуттєва інформація, вона ще дуже важлива для планування всього ходу війни. Тут принципово потрібно приховувати, без різниці які втрати.
Не потрібно порівнювати маленьку Україну (проти росії) з гігантом Ізраїлем (проти хамасу). Там взагалі ближче до "спецоперації", по кількості загиблих ізраїльтян. Така інформація нічого не дасть.
Когда мы приближаемся ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в эту субботу, задайте себе простой вопрос: находится ли Европа в состоянии войны? Когда я представил это перед аудиторией, полной участников Мюнхенской конференции по безопасности в прошлое воскресенье, большинство из них подняли руки и сказали: «Да, Европа находится в состоянии войны». Но затем я задал второй вопрос: думаете ли вы, что большинство людей в вашей стране осознали это? Очень немногие руки поднялись. .......... Но, выйдя за пределы места проведения конференции в отеле Bayerischer Hof, я обнаружил, что по выходным толпа людей наслаждается несезонным солнцем в хороших кафе и барах, делает покупки в роскошных бутиках или бронирует зимние каникулы в каком-нибудь привлекательном месте для отдыха. Зажиточная, даже изнеженная, мирная жизнь. Европа в состоянии войны? Ты, должно быть, шутишь.
Общества, которые все еще ведут комфортный образ жизни в мирное время и где многие, очевидно, верят, что эта война может скоро закончиться путем заключения компромиссного мирного соглашения, должны быть встряхнуты. Как выразился президент Павел, единственная жертва, которую мы все можем принести, — это «уменьшение собственного комфорта». Физический комфорт, но и психологический.
Европа находится в состоянии войны. Она не находится в состоянии полной войны, как это было 80 лет назад, когда большинство европейских стран были непосредственно вовлечены в боевые действия, но и, конечно, не в состоянии мира, который был 20 лет назад, до того, как Путин встал на путь конфронтации с Европой. запад. Если мы не решим, что Украине необходимо срочно укрепить свои оборонительные позиции, перегруппироваться и в конечном итоге выиграть войну, которую она ведет от имени всех нас, то через несколько лет мы столкнемся с еще более прямым нападением. от набравшейся смелости реваншистской России