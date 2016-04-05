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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6887688868896890>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 02:29

yama А навіщо Україні озвучувати свої втрати, коли росія не озвучує свої? Це буде гра в одні ворота. Крім того що це чуттєва інформація, вона ще дуже важлива для планування всього ходу війни. Тут принципово потрібно приховувати, без різниці які втрати.

Не потрібно порівнювати маленьку Україну (проти росії) з гігантом Ізраїлем (проти хамасу). Там взагалі ближче до "спецоперації", по кількості загиблих ізраїльтян. Така інформація нічого не дасть.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 02:50

Когда мы приближаемся ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в эту субботу, задайте себе простой вопрос: находится ли Европа в состоянии войны? Когда я представил это перед аудиторией, полной участников Мюнхенской конференции по безопасности в прошлое воскресенье, большинство из них подняли руки и сказали: «Да, Европа находится в состоянии войны». Но затем я задал второй вопрос: думаете ли вы, что большинство людей в вашей стране осознали это? Очень немногие руки поднялись.
..........
Но, выйдя за пределы места проведения конференции в отеле Bayerischer Hof, я обнаружил, что по выходным толпа людей наслаждается несезонным солнцем в хороших кафе и барах, делает покупки в роскошных бутиках или бронирует зимние каникулы в каком-нибудь привлекательном месте для отдыха. Зажиточная, даже изнеженная, мирная жизнь. Европа в состоянии войны? Ты, должно быть, шутишь.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/22/europe-ukrainian-victory-alexei-navalny-vladimir-putin
Обидно, что такое же есть и у нас.

Там же:
Общества, которые все еще ведут комфортный образ жизни в мирное время и где многие, очевидно, верят, что эта война может скоро закончиться путем заключения компромиссного мирного соглашения, должны быть встряхнуты. Как выразился президент Павел, единственная жертва, которую мы все можем принести, — это «уменьшение собственного комфорта». Физический комфорт, но и психологический.

Европа находится в состоянии войны. Она не находится в состоянии полной войны, как это было 80 лет назад, когда большинство европейских стран были непосредственно вовлечены в боевые действия, но и, конечно, не в состоянии мира, который был 20 лет назад, до того, как Путин встал на путь конфронтации с Европой. запад. Если мы не решим, что Украине необходимо срочно укрепить свои оборонительные позиции, перегруппироваться и в конечном итоге выиграть войну, которую она ведет от имени всех нас, то через несколько лет мы столкнемся с еще более прямым нападением. от набравшейся смелости реваншистской России
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 04:35

  ЛАД написав:
  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:Фіксовані ціни, стабільний курс...

В очереди за полкило докторской или пузырь ко дню победы не дрались и не выхватывали? Зато цена была на этикетке со всеми поясами.

Очень жаль, что люди, пишущие о драках и выхватываниях, не указывают свой возраст.

Мама(покойная) и тёща вашего года
С комсомола в 90м выгоняли
Полтинник будет, но не скоро
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 06:48

ЛАД ,
Очень жаль, что люди, пишущие о драках и выхватываниях, не указывают свой возраст.


Вроде все очевидно.
Ни глотка не сделал из бутылки с ценовыми поясами на этикетке и естественно ни в какой очереди с мордобоями за ней стоять не мог.
Во время перестройки (любит называть «перестрелки») под носом (и не столько носом) даже пушкА не было, а в пухлой ручке никогда не было пистолета даже пневматического, просто поговорить о романтике того времени
Ближе 100 км от фронта не был, но порассказывать об вообразиой атаке с саперной лопаткой и черенком от лопаты на Токмак.
Легенда о бизнесмене, но семья в Европе на пособии при непострадавшем жилье вне зоны БД.
Обычный писатель Днепропетровского литературного кружка «Казаться, а не быть» при ДК «юный дзержинец»
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:40

  GALeon написав:
Investor_K"quote="5689761:GALeon написав:
Investor_K написав:Що там Придністровя?
28-гл

Що то має бути?
Нічого. https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/22/7443211/[/quote]

А чому шум стоїть?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:41

Треба бути справедливими

  budivelnik написав:
  vt313 написав:А якщо один з 30?
Навіть зараз
30% втраченою техніки
3% живої сили
Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...


В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов

UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Мама(покойная) и тёща вашего года
С комсомола в 90м выгоняли
Полтинник будет, но не скоро


А ті довбанні комуністичні суботники... Ходи, підмітали тротуар замість комунальних служб. Єдине з позитивного - були такі свічі неоанузол. Добре допомагали від геморою. Хоча вони були не у всіх аптеках.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:46

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Все лайно. срср - нах!

Фіксовані ціни, стабільний курс...

В очереди за полкило докторской или пузырь ко дню победы не дрались и не выхватывали? Зато цена была на этикетке со всеми поясами.

Гречаної крупи було досхочу,але з армії її не можу їсти,її було занадто багато.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:з армії її не можу їсти,

А цигарки Север зайшли? Я таке взагалі курити не міг.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:50

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Мама(покойная) и тёща вашего года
С комсомола в 90м выгоняли
Полтинник будет, но не скоро


А ті довбанні комуністичні суботники... Ходи, підмітали тротуар замість комунальних служб. Єдине з позитивного - були такі свічі неоанузол. Добре допомагали від геморою. Хоча вони були не у всіх аптеках.

На суботниках всі були рівні і однакові,так було в школах - всі були одягнені однаково, проте зараз ком'юніті у влади - треба поділити населення навпіл , на тих хто краде і недоторкані і тих чиї права постійно порушують і за їх копійки вимушують звернутися до суду для поновлення прав,проте саме зараз суди приймають аномальні рішення проти своїх громадян. Ось такі справи.
sens
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