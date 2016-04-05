Когда мы приближаемся ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в эту субботу, задайте себе простой вопрос: находится ли Европа в состоянии войны? Когда я представил это перед аудиторией, полной участников Мюнхенской конференции по безопасности в прошлое воскресенье, большинство из них подняли руки и сказали: «Да, Европа находится в состоянии войны». Но затем я задал второй вопрос: думаете ли вы, что большинство людей в вашей стране осознали это? Очень немногие руки поднялись. .......... Но, выйдя за пределы места проведения конференции в отеле Bayerischer Hof, я обнаружил, что по выходным толпа людей наслаждается несезонным солнцем в хороших кафе и барах, делает покупки в роскошных бутиках или бронирует зимние каникулы в каком-нибудь привлекательном месте для отдыха. Зажиточная, даже изнеженная, мирная жизнь. Европа в состоянии войны? Ты, должно быть, шутишь.

Общества, которые все еще ведут комфортный образ жизни в мирное время и где многие, очевидно, верят, что эта война может скоро закончиться путем заключения компромиссного мирного соглашения, должны быть встряхнуты. Как выразился президент Павел, единственная жертва, которую мы все можем принести, — это «уменьшение собственного комфорта». Физический комфорт, но и психологический.



Европа находится в состоянии войны. Она не находится в состоянии полной войны, как это было 80 лет назад, когда большинство европейских стран были непосредственно вовлечены в боевые действия, но и, конечно, не в состоянии мира, который был 20 лет назад, до того, как Путин встал на путь конфронтации с Европой. запад. Если мы не решим, что Украине необходимо срочно укрепить свои оборонительные позиции, перегруппироваться и в конечном итоге выиграть войну, которую она ведет от имени всех нас, то через несколько лет мы столкнемся с еще более прямым нападением. от набравшейся смелости реваншистской России