Навіть зараз 30% втраченою техніки 3% живої сили Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...
В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов
UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).
Красномордые алкаши в советских книжках читали только про мясные штурмы. Их, здесь кстати тоже, интересует исключительно мобилизация
lapay написав:Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці? Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...
Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...
Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)
Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.