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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6887688868896890
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:54

  Investor_K написав:
  sens написав:з армії її не можу їсти,

А цигарки Север зайшли? Я таке взагалі курити не міг.

Біломорканал та Прима третього класу).
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:04

  sens написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:А якщо один з 30?
Навіть зараз
30% втраченою техніки
3% живої сили
Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...


В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов

UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).

Красномордые алкаши в советских книжках читали только про мясные штурмы.
Их, здесь кстати тоже, интересует исключительно мобилизация
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

✈️Відео з тренувань наших пілотів на F-16 показав Президент

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:19

  lapay написав:Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...

Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...

Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)

Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...

Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...

Які саме мої слова можна трактувати як радість? Мені кортіло поставити чортика, а не смайлик.
Нічого радісного не має, і, найближчим часом, не буде.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...


Це має хтось робити.

""Росіяни досі нею лазять, – казав він УП 6-го лютого, за 11 днів до виходу Сил оборони з міста. – Чому наші її не контролюють – я не знаю"."

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/7443031/

"Історія про трубу"
Goodman
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