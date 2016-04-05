барабашов написав:Мама(покойная) и тёща вашего года С комсомола в 90м выгоняли Полтинник будет, но не скоро
А ті довбанні комуністичні суботники... Ходи, підмітали тротуар замість комунальних служб. Єдине з позитивного - були такі свічі неоанузол. Добре допомагали від геморою. Хоча вони були не у всіх аптеках.
На суботниках всі були рівні і однакові,так було в школах - всі були одягнені однаково, проте зараз ком'юніті у влади - треба поділити населення навпіл , на тих хто краде і недоторкані і тих чиї права постійно порушують і за їх копійки вимушують звернутися до суду для поновлення прав,проте саме зараз суди приймають аномальні рішення проти своїх громадян. Ось такі справи.
Навіть зараз 30% втраченою техніки 3% живої сили Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...
В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов
UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).
Красномордые алкаши в советских книжках читали только про мясные штурмы. Их, здесь кстати тоже, интересует исключительно мобилизация
lapay написав:Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці? Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...
Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...
Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)
Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.
Ситуация была изначально не нормальная. То есть абсурдная. Люди, готовящие несколько лет город к осаде, так же как и обороняющиеся, проеб@ли огромную подземную трубу с выходом себе прямо в тыл, пздц.
То есть армия другого государства, с помощью местных, узнали про эту трубу, подготовили её (несколько месяцев) прямо под носом у обороняющихся, и результативно воспользовались. Какие наши потери в связи с этим постыдным провалом никто не говорит. Но это, на мой взгляд, так же существенно повлияло на сроки падения города.
hume написав:То есть армия другого государства, с помощью местных, узнали про эту трубу, подготовили её (несколько месяцев) прямо под носом у обороняющихся, и результативно воспользовались. Какие наши потери в связи с этим постыдным провалом никто не говорит. Но это, на мой взгляд, так же существенно повлияло на сроки падения города.
Євреї теж про..ли аналогічні підкопи і втратили більше тисячі цивільних. Це війна. Питання в тому, чи вчасно приймаються важливі рішення, зокрема і про виведення військових.