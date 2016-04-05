✈️Відео з тренувань наших пілотів на F-16 показав Президент
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Офигеть
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
✈️Відео з тренувань наших пілотів на F-16 показав Президент
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Офигеть
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:19
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...
Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...
Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)
Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Які саме мої слова можна трактувати як радість? Мені кортіло поставити чортика, а не смайлик.
Нічого радісного не має, і, найближчим часом, не буде.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це має хтось робити.
""Росіяни досі нею лазять, – казав він УП 6-го лютого, за 11 днів до виходу Сил оборони з міста. – Чому наші її не контролюють – я не знаю"."
"Історія про трубу"
Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:59
Ситуация была изначально не нормальная. То есть абсурдная. Люди, готовящие несколько лет город к осаде, так же как и обороняющиеся, проеб@ли огромную подземную трубу с выходом себе прямо в тыл, пздц.
То есть армия другого государства, с помощью местных, узнали про эту трубу, подготовили её (несколько месяцев) прямо под носом у обороняющихся, и результативно воспользовались. Какие наши потери в связи с этим постыдным провалом никто не говорит. Но это, на мой взгляд, так же существенно повлияло на сроки падения города.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Євреї теж про..ли аналогічні підкопи і втратили більше тисячі цивільних. Це війна.
Питання в тому, чи вчасно приймаються важливі рішення, зокрема і про виведення військових.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:27
стосовно ситуації на Українсько-Польському кордоні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:46
„Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам.“
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:22
А чому шум стоїть?[/quote]
треба було минулого року, коли не контрнаступ задався, туди повернути, щоб демілітаризувати\денаціфікувати
Не було б шматка росії на наших західних кордонах який манить і спокушує путіна рубати черговий корідор.
І суспільний настрій в Україні би покращився.
Починати завжди треба з простішого
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