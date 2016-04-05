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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6888688968906891>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:19

  lapay написав:Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...

Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...

Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)

Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...

Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...

Які саме мої слова можна трактувати як радість? Мені кортіло поставити чортика, а не смайлик.
Нічого радісного не має, і, найближчим часом, не буде.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...


Це має хтось робити.

""Росіяни досі нею лазять, – казав він УП 6-го лютого, за 11 днів до виходу Сил оборони з міста. – Чому наші її не контролюють – я не знаю"."

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/7443031/

"Історія про трубу"
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:59

  Goodman написав:
  budivelnik написав:Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...


Це має хтось робити.

""Росіяни досі нею лазять, – казав він УП 6-го лютого, за 11 днів до виходу Сил оборони з міста. – Чому наші її не контролюють – я не знаю"."

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/7443031/

"Історія про трубу"

Ситуация была изначально не нормальная. То есть абсурдная. Люди, готовящие несколько лет город к осаде, так же как и обороняющиеся, проеб@ли огромную подземную трубу с выходом себе прямо в тыл, пздц.

То есть армия другого государства, с помощью местных, узнали про эту трубу, подготовили её (несколько месяцев) прямо под носом у обороняющихся, и результативно воспользовались. Какие наши потери в связи с этим постыдным провалом никто не говорит. Но это, на мой взгляд, так же существенно повлияло на сроки падения города.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:То есть армия другого государства, с помощью местных, узнали про эту трубу, подготовили её (несколько месяцев) прямо под носом у обороняющихся, и результативно воспользовались. Какие наши потери в связи с этим постыдным провалом никто не говорит. Но это, на мой взгляд, так же существенно повлияло на сроки падения города.

Євреї теж про..ли аналогічні підкопи і втратили більше тисячі цивільних. Це війна.
Питання в тому, чи вчасно приймаються важливі рішення, зокрема і про виведення військових.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:27

стосовно ситуації на Українсько-Польському кордоні

https://www.facebook.com/nataszita/vide ... 935311883/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:46

  budivelnik написав:
  lapay написав:Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...

Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...

Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)

Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.


„Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам.“
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:22

  Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:Що там Придністровя?

Що то має бути?
Нічого. https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/22/7443211/


А чому шум стоїть?[/quote]

треба було минулого року, коли не контрнаступ задався, туди повернути, щоб демілітаризувати\денаціфікувати
Не було б шматка росії на наших західних кордонах який манить і спокушує путіна рубати черговий корідор.
І суспільний настрій в Україні би покращився.
Починати завжди треба з простішого
fox767676
 
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