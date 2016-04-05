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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6888688968906891
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Не було б шматка росії на наших західних кордонах який спокушує путіна рубати черговий корідор.
І суспільний настрій в Україні би покращився.

Ага ломанутись без запрошення і самим перетворитися в агресора. Геніальний план. Мало нам Шебекіна...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:29

  sens написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:А якщо один з 30?
Навіть зараз
30% втраченою техніки
3% живої сили
Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...


В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов

UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).

А можно для комментаторов (раз уж вы так хорошо научились мысли ГХОВА читать) пояснить, что именно в процессе бусификации стоит МИЛЛИОНЫ? -- они каждый раз новый бусик покупают? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:31

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Не було б шматка росії на наших західних кордонах який спокушує путіна рубати черговий корідор.
І суспільний настрій в Україні би покращився.

Ага ломанутись без запрошення і самим перетворитися в агресора. Геніальний план. Мало нам Шебекіна...

Агресора до кого?
за тиждень там буде рф за їх конституцію, Молдова навіть не ворухнеться.
Може то антиукраїнська змова ?
Чекати до останнього?
І укріплення на кордонах не будувались, бо раптом хто шось подумає що українці не хлібосолльні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:33

fox767676 , якщо оголосять територією кацапії, можна заходити. Але не оголосять.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:36

  Hotab написав:fox767676 , якщо оголосять територією кацапії, можна заходити. Але не оголосять.


Оголосять. І саме зараз, коли в Україні брак всіх ресурсів емоційних та технічних.
На 10 річчя Кримнашу
Москалі не тупі, в діалектиці розуміються, коли грати в часі, коли в просторі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:41

  Hotab написав:якщо оголосять територією кацапії, можна заходити. Але не оголосять.

Цікаво, як вони планують заходить, повітрям? Наша ППО їх дістане?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Агресора до кого?
До Молдови. Мало що там за конституцією записано. Згідно з міжнародним правом Придністров'я - це Молдова.
Уявіть собі ситуацію щоб зараз Турки взяли і окупували Крим без погодження з нами...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:53

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Агресора до кого?
До Молдови. Мало що там за конституцією записано. Згідно з міжнародним правом Придністров'я - це Молдова.
Уявіть собі ситуацію щоб зараз Турки взяли і окупували Крим без погодження з нами...


Якщо чесно я б не заперечував, це краще ніж те що зараз )))
І для Молдови Україна більш бажаний окупант Придністров'я ніж рф, та ї окупація не плануеться. За місяць передали би під суверенитет Молдови, з присутністю українських та румунських миротворців. Ну може парочку північних всторично українських районів собі б взяли по узгодженню з Молдовою, ми їм теж щось у 90-х подаарували.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:01

  Water написав:
  Hotab написав:якщо оголосять територією кацапії, можна заходити. Але не оголосять.

Цікаво, як вони планують заходить, повітрям? Наша ППО їх дістане?

Не вони, а ми)
Їм там ніяк не зайти.

Коваленко про перспективи ПМР

https://t.me/zloyodessit/21106
Hotab
 
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