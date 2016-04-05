Навіть зараз 30% втраченою техніки 3% живої сили Офіційно подається як втрати педераційників від дронів...
В подразделениях говорят, что нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно 2 минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов. Война меняется, - глава Харьковской ОВА Синегубов
UPD для комментаторов: тут речь не о том, что не надо обучать людей, а о том, что армии нужно современное вооружение, в частности дроны (!).
А можно для комментаторов (раз уж вы так хорошо научились мысли ГХОВА читать) пояснить, что именно в процессе бусификации стоит МИЛЛИОНЫ? -- они каждый раз новый бусик покупают?
fox767676 написав:Не було б шматка росії на наших західних кордонах який спокушує путіна рубати черговий корідор. І суспільний настрій в Україні би покращився.
Ага ломанутись без запрошення і самим перетворитися в агресора. Геніальний план. Мало нам Шебекіна...
Агресора до кого? за тиждень там буде рф за їх конституцію, Молдова навіть не ворухнеться. Може то антиукраїнська змова ? Чекати до останнього? І укріплення на кордонах не будувались, бо раптом хто шось подумає що українці не хлібосолльні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 2 разів.
До Молдови. Мало що там за конституцією записано. Згідно з міжнародним правом Придністров'я - це Молдова. Уявіть собі ситуацію щоб зараз Турки взяли і окупували Крим без погодження з нами...
Якщо чесно я б не заперечував, це краще ніж те що зараз ))) І для Молдови Україна більш бажаний окупант Придністров'я ніж рф, та ї окупація не плануеться. За місяць передали би під суверенитет Молдови, з присутністю українських та румунських миротворців. Ну може парочку північних всторично українських районів собі б взяли по узгодженню з Молдовою, ми їм теж щось у 90-х подаарували.