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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:35
Ostrv написав:
Полностью поддерживаю, никто не должен остаться безнаказанным! Неотвратимость наказания есть одна из основ крепкой государственности! Муха на хвосте принесла, что начинается ротация с польско румынских границ в сторону восточных с целью смены наших воинов с нуля. Для этого никакие законы не нужны, достаточно приказа. Ну и естественно усиление мобилизационных мер, так как новых рекрутов еще учить надо.
Є такі чутки і на сх.фронті...
Ще якби за західному нас (24міс+) почали розформовувати і відпускати, і набирати нових на стажування... Ото би країна зажила...
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:40
Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
І так до сьомого коліна!
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:42
Китай нацелен на Дальний Восток. Поэтому ему выгодно тоже, что бы у раши уменьшались финансы и военная мощь в войне с Украиной. Так же он присматривается к Америке и Европе, как они помогают и чем Украине, если Китай начнёт войну с Тайванем.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:43
Bobua написав: Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
І так до сьомого коліна!
Так они учатся все за бугром))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:08
Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії
Який ефект, на вашу думку, буде від нових санкцій ЄС проти рф? Чого не вистачає? Що заважає досягненню максимального результату від запроваджених санкцій?
Якийсь да буде.
Не вистачає бажання виконувати ці санкції.
Заважає проросійське лоббі, його ж не просто так 20 років формували.
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vt313
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:09
Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії
Який ефект, на вашу думку, буде від нових санкцій ЄС проти рф? Чого не вистачає? Що заважає досягненню максимального результату від запроваджених санкцій?
ще пакетів 20-25 і щось то воно буде
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fox767676
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:32
барабашов написав: ЛАД написав: барабашов написав:
----------------------Дюрі-бачі
Фіксовані ціни, стабільний курс...
----------------------
В очереди за полкило докторской или пузырь ко дню победы не дрались и не выхватывали? Зато цена была на этикетке со всеми поясами.
Очень жаль, что люди, пишущие о драках и выхватываниях, не указывают свой возраст.
Мама(покойная) и тёща вашего года
С комсомола в 90м выгоняли
Полтинник будет, но не скоро
И в 10 лет Вы "дрались и выхватывали"?
Хорошо вспоминается то, в чём не участвовал.
Так же, как Бетону
о "красномордых алкашах". Были, конечно, и такие. Так они и сейчас есть.Investor_K
Єдине з позитивного - були такі свічі неоанузол. Добре допомагали від геморою. Хоча вони були не у всіх аптеках.
А у Вас уже тогда проблема была? 40 лет назад? Или больше? Сочувствую.
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ЛАД
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:35
ЛАД написав:
А у Вас уже тогда проблема была? 40 лет назад? Или больше? Сочувствую.
Работал с отягощениями. Занимал призовые в толкании ядра. Ну и были сопутствующие..
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Investor_K
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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