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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6890689168926893
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:02

Шановні форумчани!
Трохи експериментуємо із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
Що буде з економікою України, якщо війна не закінчиться до 2025 року?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:26

  Bobua написав:
  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


І так до сьомого коліна! :mrgreen:

Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня услышал интересную мысль: жирдяи, кнуры, освободившие себя от мобилизации приравнялись к беременным женщинам))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:32

-клята влада! незаконна мобілізація! мясні штурми! треба більше дронів!
-скільки на цьому тижні скинув на дрони?
-іді на*уй!
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:33

  барабашов написав:ЛАД
Пусть будет по вашему - "запоминается лучше всего то, в чём не участвовал"
Если развал совка был для вас 40 лет назад при Андропове - пусть так и будет.
И талонов на сахар и водку, выдаваемые на работе раз в квартал и сгорающие первого числа следующего, в Харькове не выдавали тогда, а просто вместе с Доком из "Назад в будущее" перевезли из 2020го все Сильпо и АТБ с ассортиментом в 90й, пошёл с четвертаком в гастроном и к НГ и 23февраля/8марта всё что надо купил и заипись, особенно сервелат и шампанское дамам.

Полтинник будет, но не скоро

Ну если Вас в 10-13 лет волновало наличие водки и "шампанское дамам" и Вы понимали, почему их нет, тогда конечно. :)
ЛАД
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