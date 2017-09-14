|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:02
Шановні форумчани!
Трохи експериментуємо із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: Що буде з економікою України, якщо війна не закінчиться до 2025 року?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3938
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 970 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:26
Bobua написав: Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
І так до сьомого коліна!
Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:28
Сегодня услышал интересную мысль: жирдяи, кнуры, освободившие себя от мобилизации приравнялись к беременным женщинам))
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:32
-клята влада! незаконна мобілізація! мясні штурми! треба більше дронів!
-скільки на цьому тижні скинув на дрони?
-іді на*уй!
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5984
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2648 раз.
- Подякували: 1406 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:33
барабашов написав:ЛАД
Пусть будет по вашему - "запоминается лучше всего то, в чём не участвовал"
Если развал совка был для вас 40 лет назад при Андропове - пусть так и будет.
И талонов на сахар и водку, выдаваемые на работе раз в квартал и сгорающие первого числа следующего, в Харькове не выдавали тогда, а просто вместе с Доком из "Назад в будущее" перевезли из 2020го все Сильпо и АТБ с ассортиментом в 90й, пошёл с четвертаком в гастроном и к НГ и 23февраля/8марта всё что надо купил и заипись, особенно сервелат и шампанское дамам.
Полтинник будет, но не скоро
Ну если Вас в 10-13 лет волновало наличие водки и "шампанское дамам" и Вы понимали, почему их нет, тогда конечно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27999
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5263 раз.
- Подякували: 4851 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|146
|
|
|1491
|170306
|
|
|6076
|563708
|
|