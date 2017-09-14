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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6891689268936894>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:02

Шановні форумчани!
Трохи експериментуємо із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
Що буде з економікою України, якщо війна не закінчиться до 2025 року?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:26

  Bobua написав:
  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


І так до сьомого коліна! :mrgreen:

Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:33

  барабашов написав:ЛАД
Пусть будет по вашему - "запоминается лучше всего то, в чём не участвовал"
Если развал совка был для вас 40 лет назад при Андропове - пусть так и будет.
И талонов на сахар и водку, выдаваемые на работе раз в квартал и сгорающие первого числа следующего, в Харькове не выдавали тогда, а просто вместе с Доком из "Назад в будущее" перевезли из 2020го все Сильпо и АТБ с ассортиментом в 90й, пошёл с четвертаком в гастроном и к НГ и 23февраля/8марта всё что надо купил и заипись, особенно сервелат и шампанское дамам.

Полтинник будет, но не скоро

Ну если Вас в 10-13 лет волновало наличие водки и "шампанское дамам" и Вы понимали, почему их нет, тогда конечно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:14

ЛАД

Ну если Вас в 10-13 лет волновало


Патлатые «бандиты» с подкрашенной челкой, они такие.. В 13 и в перестрелке, и водка ..
И дам из младших классов во всю кружили..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:46

рота ударних БпАК 92 ОШБр

https://www.work.ua/jobs/5463977/
Інженер радіозв'язку, військовослужбовець

https://www.work.ua/jobs/5463981/
Оператор ударних БпАК

https://www.work.ua/jobs/5530578/
Зв’язківець напряму ІТ
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:06

ЛАД
Лад если вас так цепануло то 9 мая юбилей
От 24 полтинник отнять сможете, вроде у вас же не высшее вертолётное образование?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:09

  Бетон написав:
  Bobua написав:
  Xenon написав:❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


І так до сьомого коліна! :mrgreen:

Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися

Вы самую соль ЗП не поняли: детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут

слуги народу будуть довічно правити ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:18

  sens написав:https://www.work.ua/jobs/5463977/
Інженер радіозв'язку, військовослужбовець

https://www.work.ua/jobs/5463981/
Оператор ударних БпАК

https://www.work.ua/jobs/5530578/
Зв’язківець напряму ІТ

Вакансии по 20-50 тыщ? :shock: Это, разве что, в процессе бусификации туда кто-то заявку подаст :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:20

  sens написав:
  _hunter написав:детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут

слуги народу будуть довічно правити ?

вам такая страна, как сосед Южной Кореи -- знакома? -- почти так же называется, если что.
_hunter
 
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