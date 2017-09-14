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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:02
Шановні форумчани!
Трохи експериментуємо із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: Що буде з економікою України, якщо війна не закінчиться до 2025 року?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
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Ірина_
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:26
Bobua написав: Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
І так до сьомого коліна!
Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися
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Бетон
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:33
барабашов написав:ЛАД
Пусть будет по вашему - "запоминается лучше всего то, в чём не участвовал"
Если развал совка был для вас 40 лет назад при Андропове - пусть так и будет.
И талонов на сахар и водку, выдаваемые на работе раз в квартал и сгорающие первого числа следующего, в Харькове не выдавали тогда, а просто вместе с Доком из "Назад в будущее" перевезли из 2020го все Сильпо и АТБ с ассортиментом в 90й, пошёл с четвертаком в гастроном и к НГ и 23февраля/8марта всё что надо купил и заипись, особенно сервелат и шампанское дамам.
Полтинник будет, но не скоро
Ну если Вас в 10-13 лет волновало наличие водки и "шампанское дамам" и Вы понимали, почему их нет, тогда конечно.
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ЛАД
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:14
ЛАД
Ну если Вас в 10-13 лет волновало
Патлатые «бандиты» с подкрашенной челкой, они такие.. В 13 и в перестрелке, и водка ..
И дам из младших классов во всю кружили..
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Hotab
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:46
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:06
ЛАД
Лад если вас так цепануло то 9 мая юбилей
От 24 полтинник отнять сможете, вроде у вас же не высшее вертолётное образование?
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барабашов
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:09
Бетон написав: Bobua написав: Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
І так до сьомого коліна!
Ну и кому твой вуз всрався?
Діти в Польщу їдуть навчатися
Вы самую соль ЗП не поняли: детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут
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_hunter
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:16
_hunter написав:
детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут
слуги народу будуть довічно правити ?
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:18
Вакансии по 20-50 тыщ?
Это, разве что, в процессе бусификации туда кто-то заявку подаст
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_hunter
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:20
sens написав: _hunter написав:
детей уклонистов выпускать за границу тоже не будут
слуги народу будуть довічно правити ?
вам такая страна, как сосед Южной Кореи -- знакома? -- почти так же называется, если что.
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_hunter
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