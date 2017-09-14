Цей факт з’ясувався ще у 2018 році. Тоді представник Джонсона запевняв, що отримані від компанії American Ethane гроші повернули назад, щойно передвиборчий штаб "проінформували про ситуацію".



Американське законодавство прямо забороняє політикам отримувати гроші на передвиборчу кампанію від іноземців та юридичних осіб, яких контролюють іноземці. Довести, що Джонсон свідомо порушив цей закон, нікому не вдалося. Але той епізод нинішньому голові Палати представників закидають досі.



Хто такий Костянтин Ніколаєв

52-річний мільярдер Костянтин Ніколаєв народився у Дніпропетровську, але з молодих років живе в Росії. Зараз він займається залізничним вантажним та портовим бізнесом. Разом з двоми партнерами він володіє компанією Globaltrans, найбільшим в Росії приватним оператором залізничних перевезень.



Він також є співвласником двох патронних заводів – у Тулі та Ульяновську. Ці заводи постачали боєприпаси для російських військ під час їхнього вторгнення в Україну.



У 2019 році Forbes оцінив статки олігарха в 1,2 мільярда доларів.



Ніколаєв також відомий тим, що фінансово підтримує Марію Бутіну, громадянку Росії, яка була засуджена в США до 18 місяців ув’язнення в 2019 році за спроби проникнення в консервативні політичні групи та впливу на зовнішню політику США на користь Росії.



Позиція Майка Джонсона щодо України

Як писав УНІАН, Майк Джонсон був призначений на посаду спікера нижньої палати Конгресу у жовтні за протекцією Дональда Трампа. Від самого початку на словах Джонсон декларує свою прихильність Україні та запевняє, що Росію треба зупинити.



Одночасно з цим саме Джонсон, користуючись своїми службовими повноваженнями, блокує ухвалення нової програми фінансування поставок американської зброї Україні. Він відмовився виносити на голосування у Палаті представників запропонований Джо Байденом великий законодавчий пакет, де було зібрано витрати на підтримку Україні, Ізраїлю і Тайваню разом з фінансуванням витрат на укріплення кордону США.



Пізніше, коли через верхню палату Конгресу успішно пройшов альтернативний законопроект, з якого прибрали питання американського кордону, Джонсон відмовився виносити на голосування в нижній палаті і цей варіант. А потім взагалі відправив депутатів на канікули до кінця лютого, коли на фронті в Україні Росія значно посилила наступальні дії.