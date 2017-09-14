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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:41
sens написав:
На суботниках всі були рівні і однакові,так було в школах - всі були одягнені однаково
Саме так, були однакові у своїй бідності
sens написав:
, проте зараз ком'юніті у влади - треба поділити населення навпіл , на тих хто краде і недоторкані і тих чиї права постійно порушують і за їх копійки вимушують звернутися до суду для поновлення прав,проте саме зараз суди приймають аномальні рішення проти своїх громадян. Ось такі справи.
Це і при Союзі було, був пласт недоторканих
От мені цікаво, що було б при Союзі, якби ви sens
спробували зайти з вулиці в їдальню обкома партії
Ви ж пишете, що всі були рівні
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:42
"Збройовий барон" з РФ і соратник Путіна давав гроші на вибори Майку Джонсону, - Newsweek
Чинний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який послідовно блокує виділення американської допомоги Україні, був обраний до американського парламенту за фінансової підтримки росіян. Зокрема його передвиборчу кампанію фінансував власник патронного заводу в Тулі, пише Newsweek.
У 2018 році Джонсон розпочав передвиборчу кампанію, балотуючись до Палати представників від штату Луїзіана. Зрештою він зміг перемогти на виборах і пройшов у парламент в 2020 році. Однак, як з’ясувалося, його тривалу передвиборчу кампанію частково профінансувала група росіян через техаську компанію American Ethane.
Хоча співзасновником American Ethane був американець Джон Хоуталінг, на той час 88% акцій компанії належали трьом росіянам — Михайлу Юр’єву, Андрію Кунатбаєву та Костянтину Ніколаєву. Останній є одним з близьких соратників президента Росії Володимира Путіна, зазначає Newsweek.
Цей факт з’ясувався ще у 2018 році. Тоді представник Джонсона запевняв, що отримані від компанії American Ethane гроші повернули назад, щойно передвиборчий штаб "проінформували про ситуацію".
Американське законодавство прямо забороняє політикам отримувати гроші на передвиборчу кампанію від іноземців та юридичних осіб, яких контролюють іноземці. Довести, що Джонсон свідомо порушив цей закон, нікому не вдалося. Але той епізод нинішньому голові Палати представників закидають досі.
Хто такий Костянтин Ніколаєв
52-річний мільярдер Костянтин Ніколаєв народився у Дніпропетровську, але з молодих років живе в Росії. Зараз він займається залізничним вантажним та портовим бізнесом. Разом з двоми партнерами він володіє компанією Globaltrans, найбільшим в Росії приватним оператором залізничних перевезень.
Він також є співвласником двох патронних заводів – у Тулі та Ульяновську. Ці заводи постачали боєприпаси для російських військ під час їхнього вторгнення в Україну.
У 2019 році Forbes оцінив статки олігарха в 1,2 мільярда доларів.
Ніколаєв також відомий тим, що фінансово підтримує Марію Бутіну, громадянку Росії, яка була засуджена в США до 18 місяців ув’язнення в 2019 році за спроби проникнення в консервативні політичні групи та впливу на зовнішню політику США на користь Росії.
Позиція Майка Джонсона щодо України
Як писав УНІАН, Майк Джонсон був призначений на посаду спікера нижньої палати Конгресу у жовтні за протекцією Дональда Трампа. Від самого початку на словах Джонсон декларує свою прихильність Україні та запевняє, що Росію треба зупинити.
Одночасно з цим саме Джонсон, користуючись своїми службовими повноваженнями, блокує ухвалення нової програми фінансування поставок американської зброї Україні. Він відмовився виносити на голосування у Палаті представників запропонований Джо Байденом великий законодавчий пакет, де було зібрано витрати на підтримку Україні, Ізраїлю і Тайваню разом з фінансуванням витрат на укріплення кордону США.
Пізніше, коли через верхню палату Конгресу успішно пройшов альтернативний законопроект, з якого прибрали питання американського кордону, Джонсон відмовився виносити на голосування в нижній палаті і цей варіант. А потім взагалі відправив депутатів на канікули до кінця лютого, коли на фронті в Україні Росія значно посилила наступальні дії.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:53
_hunter написав:
Вакансии по 20-50 тыщ?
Это, разве что, в процессе бусификации туда кто-то заявку подаст
Якраз якби була гарантія що вакансія не перетвориться на
50 000-100 000
То кількість бажаючих би зашкалювала.
1 20 000-50 000= не потрапляє на нуль
2 Багато назвете в тилу вакансій. які на відносно низькому рівні професіоналізму дадуть 20000-50000 зарплати?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:54
Охоронці в караул потрібні? Дискримінація по роках є?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:15
budivelnik написав: _hunter написав:
Вакансии по 20-50 тыщ?
Это, разве что, в процессе бусификации туда кто-то заявку подаст
2 Багато назвете в тилу вакансій. які на відносно низькому рівні професіоналізму дадуть 20000-50000 зарплати?
Вот прямо сейчас если поставить галку "Приховати вакансії в Силах оборони" и "ЗП от 20к" -- показывает "150 вакансія Сетевой инженер" -- это ровно оно -- "низькому рівні професіоналізму"...
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:21
pesikot написав:
От мені цікаво, що було б при Союзі, якби ви sens
спробували зайти з вулиці в їдальню обкома партії
Ви ж пишете, що всі були рівні
в цілому згоден, але саме з їдальнею то трохи невдалий приклад.
У їдальні обкома партії харчувалися і багато хто з працівників навколишніх установ, науково-дослідних інститутів, де не було їдальні. Й обком - це ж теж 100500 дрібних клерків. А от "верхівка"(Перші секретірі, зами, тощо) до їдальні майже не заходила - їм їжу приносили до кабінетів. Мені батько розповідав - він саме працював у інституті майже поруч і ходив обідати в обком партії, бо там годували гарно
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:29
flysoulfly написав: pesikot написав:
От мені цікаво, що було б при Союзі, якби ви sens
спробували зайти з вулиці в їдальню обкома партії
Ви ж пишете, що всі були рівні
в цілому згоден, але саме з їдальнею то трохи невдалий приклад.
У їдальні обкома партії харчувалися і багато хто з працівників навколишніх установ, науково-дослідних інститутів, де не було їдальні. Й обком - це ж теж 100500 дрібних клерків. А от "верхівка"(Перші секретірі, зами, тощо) до їдальні майже не заходила - їм їжу приносили до кабінетів. Мені батько розповідав - він саме працював у інституті майже поруч і ходив обідати в обком партії, бо там годували гарно
Я їв у столовці нашого НДІ. В принципі на 1,05 руб наїдався. Це правда. Але в магазинах ніфіга.За горілку про горбатому були черги і мордобої
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:35
flysoulfly написав: pesikot написав:
От мені цікаво, що було б при Союзі, якби ви sens
спробували зайти з вулиці в їдальню обкома партії
Ви ж пишете, що всі були рівні
в цілому згоден, але саме з їдальнею то трохи невдалий приклад.
У їдальні обкома партії харчувалися і багато хто з працівників навколишніх установ, науково-дослідних інститутів, де не було їдальні. Й обком - це ж теж 100500 дрібних клерків. А от "верхівка"(Перші секретірі, зами, тощо) до їдальні майже не заходила - їм їжу приносили до кабінетів. Мені батько розповідав - він саме працював у інституті майже поруч і ходив обідати в обком партії, бо там годували гарно
Ладно столовки -- самые обычные магазины
В московской телефонной книге названы филиалы № 1 и № 2 магазина «Березка» № 4 и помечено: «Население не обслуживается». А кто же тогда? Привилегированные. Вы — привилегированный — и пришли в такой спецмагазин. Вахтер у входа смотрит на вас оценивающим взглядом: относитесь вы к «контингенту» или просто обнаглевший советский гражданин, которого надо одернуть, чтобы не садился не в свои сани? Если вы хорошо одеты, у вас солидный вид, заграничные вещи и вы на него не обращаете внимания, он вас пропустит. В противном случае он спросит, куда вы идете, и предложит выйти вон. И вы беззвучно выйдете, потому что знаете: иначе будут неприятности. Вам, советскому гражданину, указали ваше место.
детские садики
И совсем другая атмосфера царила в детских садах для номенклатуры. Небольшой, камерный детский сад, в котором работала моя мама медсестрой, размещался на первом этаже сталинского дома. Всего 25 человек детей и примерно 10 человек обслуживающего персонала. Первым по коридору от входной двери стоял стол медицинской сестры. Именно она встречала детей и проверяла состояние их здоровья. Ни какой толкучки и шума, все очень тихо и почти торжественно.
-- да много чего можно было вспомнить.
Да, можно придумать аргумент "но напоказ оно не выставлялось"/"вывесок не было" -- но какая разница? -- если все всё знали?..
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:37
pesikot написав:
при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії
мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"
Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компот
уявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...
ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)
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