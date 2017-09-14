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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:48
prodigy написав: pesikot написав:
при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії
мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"
Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компот
уявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...
ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)
Так отож, а нам тут намагаються розповісти, як всі були рівні при Союзі ...
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:00
Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири після перемоги і переходу з гривні на нормальні гроші, наприклад Євро. Та ж фіксація цін на комуналку - приклад правильного використання спадку совка владою.
Так і армії якщо б гарантували посаду і тривалість служби - не треба б городити закон про примусову мобілізацію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 23 лют, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:02
_hunter написав:
Да, можно придумать аргумент "но напоказ оно не выставлялось"/"вывесок не было" -- но какая разница? -- если все всё знали?..
до речі, це зараз майже всім відома, на той час знали місцеві і то не всі
у 1985р з приятелем поїхали на зимові канікули до москви, на дискотеці "метелиця"(у 90х сумна звісна) познайомились і після пішли проводжати двох дівчат, прійшли до кварталу сталінок з парканом (який був за 100-120 м до будинків), дівчата кажуть до завтра, бо вас без перепуски не пропустять (і дійсно на воротах був пост, стояв сержант міліції), потім від дівчат дізнались що одна племінниця космонавта, у другій батьки доктора наук у інституті МИСИС. Це був ленінський проспект -будинки "для партійної еліти і науковців".
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:11
pesikot написав: prodigy написав: pesikot написав:
при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії
мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"
Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компот
уявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...
ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)
Так отож, а нам тут намагаються розповісти, як всі були рівні при Союзі ...
все залежало від локації, і місця під сонцем
парторг (або голова колгоспу) відрізнялись від простихселян тим, що мали козла (УАЗ) , щоб не ходити пішки по полям і геморой від райкому партії
чим вище позиція-тим більше привілеїв -Раіса Горбачьова в спогадах писала, що місяць відпочивали в Італії (ще за часи Брежнева),у середині 70х, коли МС був перший секретар Ставропольського крайкому КПРС.
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