prodigy написав:

pesikot написав: при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії

мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компотуявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)