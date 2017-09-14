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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:48
prodigy написав: pesikot написав:
при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії
мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"
Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компот
уявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...
ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)
Так отож, а нам тут намагаються розповісти, як всі були рівні при Союзі ...
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:00
Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири після перемоги і переходу з гривні на нормальні гроші, наприклад Євро. Та ж фіксація цін на комуналку - приклад правильного використання спадку совка владою.
Так і армії якщо б гарантували посаду і тривалість служби - не треба б городити закон про примусову мобілізацію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 23 лют, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:02
_hunter написав:
Да, можно придумать аргумент "но напоказ оно не выставлялось"/"вывесок не было" -- но какая разница? -- если все всё знали?..
до речі, це зараз майже всім відома, на той час знали місцеві і то не всі
у 1985р з приятелем поїхали на зимові канікули до москви, на дискотеці "метелиця"(у 90х сумна звісна) познайомились і після пішли проводжати двох дівчат, прійшли до кварталу сталінок з парканом (який був за 100-120 м до будинків), дівчата кажуть до завтра, бо вас без перепуски не пропустять (і дійсно на воротах був пост, стояв сержант міліції), потім від дівчат дізнались що одна племінниця космонавта, у другій батьки доктора наук у інституті МИСИС. Це був ленінський проспект -будинки "для партійної еліти і науковців".
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:11
pesikot написав: prodigy написав: pesikot написав:
при Союзі, якби ви спробували зайти в їдальню обкома партії
мій родич(муж троюрідної сестри матері) з пафосом розповідав (десь у 1977) як він у віці 9-10 років (1947 році, ще за часи сталіна) обідав у столовій цк кпсс (в москві), його привела рідна тьотя, яка навчалась в ВПШ (вища партійна школа), під час війни воювала в жіночому відомому 46му полку "нічні відьми"
Тьотя показала документи і вони пройшли в зал обідати, під час їжі хлопчик задивися і перекинув стакан з компотом...покликали офіціанта і попросили принести ще один компот
уявляєте собі які вже тоді у комуняк був комунізм-безкоштовне харчування і 2 компота (тоді не зрозумів-чим він так був вражений, компот в шкільній столовій коштував -4 копійки), купи собі хоч 3 компота...
ні, каже він-"все було безкоштовно" ( він думав, що лімітовано-тобто 1 компот на одне рило, а виявилось що ні)
Так отож, а нам тут намагаються розповісти, як всі були рівні при Союзі ...
все залежало від локації, і місця під сонцем
парторг (або голова колгоспу) відрізнялись від простихселян тим, що мали козла (УАЗ) , щоб не ходити пішки по полям і геморой від райкому партії
чим вище позиція-тим більше привілеїв -Раіса Горбачьова в спогадах писала, що місяць відпочивали в Італії (ще за часи Брежнева),у середині 70х, коли МС був перший секретар Ставропольського крайкому КПРС.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:20
Дюрі-бачі написав:
Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
ось і виросло покоління, яке про Союз нічого не знає, проте "мненіє імєєт" ...
Тебе б на тиждень в ту стабільність ... тікав би, аж п"яти б світили
Стабільно бідно, стабільно черги ...
Це ж не те, що зайшов в магазин, а там ковбаси є, різні
Це ж те, зайшов, а там немає ковбаси. Але була, з 10:00 до 10:30, а потім розібрали
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:25
prodigy написав: pesikot написав:
Так отож, а нам тут намагаються розповісти, як всі були рівні при Союзі ...
все залежало від локації, і місця під сонцем
парторг (або голова колгоспу) відрізнялись від простихселян тим, що мали козла (УАЗ) , щоб не ходити пішки по полям і геморой від райкому партії
чим вище позиція-тим більше привілеїв -Раіса Горбачьова в спогадах писала, що місяць відпочивали в Італії (ще за часи Брежнева),у середині 70х, коли МС був перший секретар Ставропольського крайкому КПРС.
Всі булі рівні )
А голова колгоспу міг мати козла, щоб по полям іздити, і "Волгу", щоб їздити отримувати геморой від райкому чи обкому
Проте, плакати у "Волзі" якось приємніше, ніж у трамваї )
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:26
budivelnik написав: _hunter написав:
Вакансии по 20-50 тыщ?
Это, разве что, в процессе бусификации туда кто-то заявку подаст
Якраз якби була гарантія що вакансія не перетвориться на
50 000-100 000
То кількість бажаючих би зашкалювала.
1 20 000-50 000= не потрапляє на нуль
2 Багато назвете в тилу вакансій. які на відносно низькому рівні професіоналізму дадуть 20000-50000 зарплати?
Проблема в тому що всі тилові ваканції зайняті. І заброньовані якщо звільняться.
Люди потрібні в окопах а не в тилу. За посаду в тилу ще доплачують і притому досить нехіло. Для лейтенанта наприклад півроку в тилу 5-7к доларів без гарантії.
Рядові по 20к грн в місяць раніше було. Що зараз точно не знаю.
Якщо ти більш менш здоровий то тилова посада дорога.
Одна людина вже 5 разів за кордоном на навчаннях була за 2 роки, але на фронт так і не потрапила. але це дорого.
Всі тилові бригади (авіація, пво, забезпечення і тд) укомплектовані. Про нехватку людей плачуть бойові.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:38
Игорь Алексеевич написав: Bobua написав: Xenon написав:
[quot
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
[/quot
І так до сьомого коліна!
Так они учатся все за бугром))
Не поможе...
ХХІст. ж. Біг дати, соціал.рейтинги і т.п. Пляма на всі життя...
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:38
budivelnik написав: lapay написав:
Який перший висновок можна зробити з подій в Авдіївці?
Такий, що після заміни Залужного на Сирського, вже не тільки політичне, але й військове, почало приймати важливі рішення в режимі підсрачників.
Може я не вірно зрозумів Ваше повідомлення...
Але радіти що артисти розмовного жанру дають підсрачники ПРОФІ в армії...-це така собі радість...
Вам сподобається , коли під час операції Вашому хірургу буде давати підсрачники дискжокей арахамія? чи рижа Безугла? ( рижа- бо це єдине що можна сказати про її профпригодність і знання в якійсь галузі)
Тому перш ніж радіти - подумайте, це може в подальшому покращити Ваше життя.
Якщо профі виявляється не такий вже профі, або коли саботує чи лізе в політику то заміна є цілком виправдана. Ви ж не будете лікуватися й надалі у лікаря який вас погано лікує?
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