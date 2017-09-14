RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6893689468956896
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:41

  fler написав:У Краснодарському краї знову збили А-50. Пишуть, що це дружній вогонь :D

Кожен день, читав би і читав, про такій дружній вогонь :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:49

  Дюрі-бачі написав:Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири після перемоги і переходу з гривні на нормальні гроші, наприклад Євро. Та ж фіксація цін на комуналку - приклад правильного використання спадку совка владою.

Так і армії якщо б гарантували посаду і тривалість служби - не треба б городити закон про примусову мобілізацію.


1) це вже є, причому не “обіцянка” і “квартира на покористуватись”, а реал. млн.грв за рік війську -- вже досить на квартиру, а ще ж буде і другий рік..., а це вже друга квартира, або вдвічі більша перша...
2) знижка за комірне 75% для УБД. В реалі це фіксована тисяча+ щомісяця на картку (рахували по нормах, мабуть, і якщо споживаєте скромніше -- то взагалі не платитимете комірне...)

То чому ж “купа народу” не йде у військо??? :?: :shock:
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 24.08.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:49

  fler написав:У Краснодарському краї знову збили А-50. Пишуть, що це дружній вогонь :D

Втрати є з обох сторін.
Під Авдіївкою ЗСУ втратили рідкісну штурмову машину M1150 Assault Breacher, — ЗМІ (фото)
Екіпаж із двох осіб штурмової машини M1150 вартістю 4 млн доларів може викопувати й безпечно підривати заглиблені міни, засипати траншеї та викопувати протитанкові загородження, а потім відзначати крихітними прапорцями безпечну смугу для руху танків і бойових машин. Усе це можна робити, не виходячи з бронемашини.

Assault Breacher — одна з найбільш захищених і універсальних машин для прориву мінних полів у світі. Пара таких машин виконує ту саму роботу, для якої знадобилося б чотири, або навіть п'ять-шість менш універсальних систем, як-от бульдозери та екскаватори.
Знерухомлена і залишена просто неба вона стала легкою здобиччю російської артилерії тощо.

Судячи з усього, Assault Breacher належала 47-й механізованій бригаді української армії, яка утримує оборону на захід від Степового. В арсеналі 47-ї бригади — найкращі з важких машин західного виробництва, такі як М2 Bradley.

Журналісти зазначають, що втрата штурмового проривника виснажує інженерний батальйон 47-ї бригади всього через кілька місяців після того, як батальйон відновив свої можливості.

За звичайних обставин Сполучені Штати могли б просто замінити втрачену техніку. Але обставини незвичайні, бо проросійські республіканці в Конгресі США блокують подальшу допомогу. Нових автомобілів немає, і, що ще важливіше, нових артилерійських боєприпасів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/628 ... r-zmi-foto
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11671
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:59

  pesikot написав:
  fler написав:У Краснодарському краї знову збили А-50. Пишуть, що це дружній вогонь :D

Кожен день, читав би і читав, про такій дружній вогонь :)

Є ще доповнення - Іл-22 (поки не підтверджений), але 220 км від лінії фронту :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:То чому ж “купа народу” не йде у військо???
Вже писав неодноразово: потрібно міняти ключовий підхід до набору не як до патріотів, які за ідею готові вмерти, а як до найманців, яким потрібно чітко прописати посадові інструкції, які прикази необхідно виконувати, які - можна не виконувати, і головне: в контракті чітко прописати дату його завершення.

А то в мене друг в арті з перших днів був добровольцем, 1.5 роки, а в листопаді перевели "рити окопи", от він грудні оформив "по стану здоров'я", поки до травня...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 29.07.22
Подякував: 430 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так, кажуть за два збитих, будем чекати уточнення.
А50 видно бачив ракети бо довго ловушки відстрілював.
Не вірю, що кацапи по тупості самі збили, коли у нас планується прольот дронів в сторону Росії то нас попереджають, а про А50 100% попереджають ППО.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12247
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1694 раз.
Подякували: 3630 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:12

  antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.

Когда украинец не поддерживает Украину это не президент и правительство виноваты. Значит колбаса важнее поддержки своих в голове. Другие заботы: пройтись собрать что немцам не надо, за фудстемпами. А что бы не выглядело гадко сказать что Президент и Правительство, поэтому я не создам для Васи в окопе видимость что Украина важна...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:15

  antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.

Ці гавнюки знаходять 1000 причин щоб не підтримувати свою країну, так само як ухилянти знаходять 1000 причин щоб не йти в армію.
Чому в Польщі, де є мільйони наших ніхто не вийшов на підтримку де блокується кордон рильниками?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6893689468956896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
8 358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 18:35
Ірина_
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2237)
23.02.2024 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.