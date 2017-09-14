Кожен день, читав би і читав, про такій дружній вогонь
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:41
Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:49
1) це вже є, причому не “обіцянка” і “квартира на покористуватись”, а реал. млн.грв за рік війську -- вже досить на квартиру, а ще ж буде і другий рік..., а це вже друга квартира, або вдвічі більша перша...
2) знижка за комірне 75% для УБД. В реалі це фіксована тисяча+ щомісяця на картку (рахували по нормах, мабуть, і якщо споживаєте скромніше -- то взагалі не платитимете комірне...)
То чому ж “купа народу” не йде у військо???
Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:49
Втрати є з обох сторін.
Під Авдіївкою ЗСУ втратили рідкісну штурмову машину M1150 Assault Breacher, — ЗМІ (фото)
Екіпаж із двох осіб штурмової машини M1150 вартістю 4 млн доларів може викопувати й безпечно підривати заглиблені міни, засипати траншеї та викопувати протитанкові загородження, а потім відзначати крихітними прапорцями безпечну смугу для руху танків і бойових машин. Усе це можна робити, не виходячи з бронемашини.
Assault Breacher — одна з найбільш захищених і універсальних машин для прориву мінних полів у світі. Пара таких машин виконує ту саму роботу, для якої знадобилося б чотири, або навіть п'ять-шість менш універсальних систем, як-от бульдозери та екскаватори.
Знерухомлена і залишена просто неба вона стала легкою здобиччю російської артилерії тощо.
Судячи з усього, Assault Breacher належала 47-й механізованій бригаді української армії, яка утримує оборону на захід від Степового. В арсеналі 47-ї бригади — найкращі з важких машин західного виробництва, такі як М2 Bradley.
Журналісти зазначають, що втрата штурмового проривника виснажує інженерний батальйон 47-ї бригади всього через кілька місяців після того, як батальйон відновив свої можливості.
За звичайних обставин Сполучені Штати могли б просто замінити втрачену техніку. Але обставини незвичайні, бо проросійські республіканці в Конгресі США блокують подальшу допомогу. Нових автомобілів немає, і, що ще важливіше, нових артилерійських боєприпасів.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:59
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вже писав неодноразово: потрібно міняти ключовий підхід до набору не як до патріотів, які за ідею готові вмерти, а як до найманців, яким потрібно чітко прописати посадові інструкції, які прикази необхідно виконувати, які - можна не виконувати, і головне: в контракті чітко прописати дату його завершення.
А то в мене друг в арті з перших днів був добровольцем, 1.5 роки, а в листопаді перевели "рити окопи", от він грудні оформив "по стану здоров'я", поки до травня...
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, кажуть за два збитих, будем чекати уточнення.
А50 видно бачив ракети бо довго ловушки відстрілював.
Не вірю, що кацапи по тупості самі збили, коли у нас планується прольот дронів в сторону Росії то нас попереджають, а про А50 100% попереджають ППО.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:12
Когда украинец не поддерживает Украину это не президент и правительство виноваты. Значит колбаса важнее поддержки своих в голове. Другие заботы: пройтись собрать что немцам не надо, за фудстемпами. А что бы не выглядело гадко сказать что Президент и Правительство, поэтому я не создам для Васи в окопе видимость что Украина важна...
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:15
Ці гавнюки знаходять 1000 причин щоб не підтримувати свою країну, так само як ухилянти знаходять 1000 причин щоб не йти в армію.
Чому в Польщі, де є мільйони наших ніхто не вийшов на підтримку де блокується кордон рильниками?
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