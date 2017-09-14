Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:02

Дюрі-бачі написав: Bobua написав: То чому ж “купа народу” не йде у військо??? То чому ж “купа народу” не йде у військо??? Вже писав неодноразово: потрібно міняти ключовий підхід до набору не як до патріотів, які за ідею готові вмерти, а як до найманців, яким потрібно чітко прописати посадові інструкції, які прикази необхідно виконувати, які - можна не виконувати, і головне: в контракті чітко прописати дату його завершення.



А то в мене друг в арті з перших днів був добровольцем, 1.5 роки, а в листопаді перевели "рити окопи", от він грудні оформив "по стану здоров'я", поки до травня... Вже писав неодноразово: потрібно міняти ключовий підхід до набору не як до патріотів, які за ідею готові вмерти, а як до найманців, яким потрібно чітко прописати посадові інструкції, які прикази необхідно виконувати, які - можна не виконувати, і головне: в контракті чітко прописати дату його завершення.А то в мене друг в арті з перших днів був добровольцем, 1.5 роки, а в листопаді перевели "рити окопи", от він грудні оформив "по стану здоров'я", поки до травня...

От...А починалось все з квартири і безплатного комірного.А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови.Які накази не виконувати? То це ж легко буде зрозуміти якраз на нулі.Є дурний наказ “арбайтен, арбайтен, наступайтен...”, а перед цим арта не місила все попереду пів доби -- то солдати і не наступатимуть... Скажуть, напр., “про щільний кулемет.вогонь”, та й по всьому.Щодо “чіткої дати”.От останні місяці щотижня кількасот жінок збирається у містах України і вимагає 18міс.Чому не тисячі, не мільйони??Чому ухилянти не просять своїх жінок? Для себе ж. На майбутнє...Перевели з арти...?Дивно.Переведення у межах бригад -- це просто.А кудись далі -- це ж складно. Хто би це робив і чому?Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??Тому, всі ці зубодробильні історії чомусь мають блідий вигляд...