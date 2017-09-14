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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6895689668976898>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:То чому ж “купа народу” не йде у військо???
Вже писав неодноразово: потрібно міняти ключовий підхід до набору не як до патріотів, які за ідею готові вмерти, а як до найманців, яким потрібно чітко прописати посадові інструкції, які прикази необхідно виконувати, які - можна не виконувати, і головне: в контракті чітко прописати дату його завершення.

А то в мене друг в арті з перших днів був добровольцем, 1.5 роки, а в листопаді перевели "рити окопи", от він грудні оформив "по стану здоров'я", поки до травня...


От...
А починалось все з квартири і безплатного комірного.
А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови.

Які накази не виконувати? То це ж легко буде зрозуміти якраз на нулі.
Є дурний наказ “арбайтен, арбайтен, наступайтен...”, а перед цим арта не місила все попереду пів доби -- то солдати і не наступатимуть... Скажуть, напр., “про щільний кулемет.вогонь”, та й по всьому.

Щодо “чіткої дати”.
От останні місяці щотижня кількасот жінок збирається у містах України і вимагає 18міс.
Чому не тисячі, не мільйони??
Чому ухилянти не просять своїх жінок? Для себе ж. На майбутнє...

Перевели з арти...?
Дивно.
Переведення у межах бригад -- це просто.
А кудись далі -- це ж складно. Хто би це робив і чому?
Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??


Тому, всі ці зубодробильні історії чомусь мають блідий вигляд... :roll:
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:08

  hume написав:Правильно ли я понимаю, что преЗедент на камеру отправил наших чиновников во главе со Шмыгалем на границу с Польшей, так сказать отрядил десант с самим премьером))а что поляки, А поляки не приехали))

Нужно нашептать в ухо, что в демократических странах это так не работает. Нельзя просто записать видостк с указанием правительству

Блин, я думала шутка. Туск же четко сказал приезжайте делегацией когда уже обговорим вопросы в Варшаве...
Куда делись все адекватные люди в команде... Ладно.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:11

  stm написав:
  antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.

Когда украинец не поддерживает Украину это не президент и правительство виноваты. Значит колбаса важнее поддержки своих в голове. Другие заботы: пройтись собрать что немцам не надо, за фудстемпами. А что бы не выглядело гадко сказать что Президент и Правительство, поэтому я не создам для Васи в окопе видимость что Украина важна...

Чтобы понимать "кто виноват" и "что делать" нужно читать классику. То что президент и правительство принимают каждый Божий день законодательные инициативы против своих сограждан, без сомнения виноват колбасный вопрос и не как иначе. Это вполне приемлемо - но гадкие граждане не прониклись, не создали удобную видимость вечного терпилы.
Позор им и порицание. Следующим шагом для взращивания лояльности граждан будет законопроект об анафеме на вечно, но с возвратом всех заработанных средств за время проживания на территории Украины, возможно тогда они проникнутся любовью?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От...
А починалось все з квартири і безплатного комірного.
А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови.

Ні, я хотів підсвітити 3 проблеми:
1) копати окопи послали не за 120, а за 20.
2) копати окопи не входить в обов'язок арти, а послати командира за руським кораблем згідно з пунктом 1.2.3 договору не можна. Сьогодні окопи покопати, а завтра - пошлют на штурм...
3) все вирішує командир, а про те, що він погана людина навіть в Фейсбуці написати не можна...

  Bobua написав:Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??

Стан позвоночника дозволяв наводити арту, але від копання він суттєво погіршився.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 23 лют, 2024 21:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:16

  hume написав:Правильно ли я понимаю, что преЗедент на камеру отправил наших чиновников во главе со Шмыгалем на границу с Польшей, так сказать отрядил десант с самим премьером))а что поляки, А поляки не приехали))

Нужно нашептать в ухо, что в демократических странах это так не работает. Нельзя просто записать видостк с указанием правительству

Сколько времени назад нужно было урегулировать вопрос на правительственном уровне?
Как там говорил Зе - само рассосется по весне?
Корпорациям нужна прибыль, кто-то заинтересован в том, что происходит. Польша на поводке у США. Простая арифметика.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго вечора .
Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:23

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Все лайно. срср - нах!

Фіксовані ціни, стабільний курс...

це як долар по 36, але його немає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:25

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Все лайно. срср - нах!

Фіксовані ціни, стабільний курс...

це як долар по 36, але його немає :D

Це як писати, але не розуміти про що. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це як долар по 36, але його немає

Ну десь так. Єдина різниця, що для своїх по 36 є... Зараз, здається, такі правки НБУ хоче внести, щоб Ахмедов і ко. змогли вивести долар по нормальному курсу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 23 лют, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це як долар по 36, але його немає

Ну десь так. Єдина різниця, що для своїх по 36 є...

та й в срср для своїх було. але для дуже обмеженого кола своїх :D
Shaman
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  #<1 ... 6895689668976898>
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