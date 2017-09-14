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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6895689668976898
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:35

  холява написав:Доброго вечора .
Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Горит камыш просто ))) это будет теперь крылатая фраза после бавовны :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:38

  feecold написав:Чтобы понимать "кто виноват" и "что делать" нужно читать классику. То что президент и правительство принимают каждый Божий день законодательные инициативы против своих сограждан, без сомнения виноват колбасный вопрос и не как иначе. Это вполне приемлемо - но гадкие граждане не прониклись, не создали удобную видимость вечного терпилы.
Позор им и порицание. Следующим шагом для взращивания лояльности граждан будет законопроект об анафеме на вечно, но с возвратом всех заработанных средств за время проживания на территории Украины, возможно тогда они проникнутся любовью?

Та я уже поняла, сплошные страдания на чужбине, а виновато правительство. Дно. Тем более просят напомнить не об Украине, а о Зеленском. Так и говорят выйдите с плакатом, поддержите Зеленского, Ермака и Стефанчука. Арахамию по желанию.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 23 лют, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:38

Здесь уже обсуждался фильм "Мирные люди (Intercepted)" ?

«Скорее убивай всех украинцев». На Берлинале показали фильм который состоит из перехваченных СБУ разговоров российских солдат с их родными
21 февраля
...
«Я уже видел лес, полный трупов»,

«Мы тут нациков ловим валом. Утром поймали трех нациков, шлепнули их»,

«Шла мать с двумя детьми, наши вальнули ее при детях. — Конечно, она тоже враг»,

«Мы туда поедем на смерть. Мы смирились»,

«Едите нормально? — Да нормально. Позавчера алабая захерачили»,

«Настя, я могу взять человека и выстрелить ему прямо в голову — бам! Я долбоебом стал».

«„Скорее убивай всех украинцев и приезжай домой“. Правильно ребенок по факту сказал»,

«Некого там жалеть. — Да, все предатели»,

«Мне и мирное население не жалко»,

«Жарите шашлыки? Из этих хохлов. На шашлыки их»,

«Мы убиваем гражданских и детей. — Нет, не убиваете, вы фашистов убиваете»,

«Мне нравится людей убивать. — Это не люди».
...

https://life.nv.ua/art/mirnye-lyudi-v-b ... 94779.html

Сын-оккупант:
«Мам, мне так понравилось пытать! Я тебе могу рассказать, о каких пытках я узнал и в каких участвовал», – говорит российский военный по телефону.

Мать российского оккупанта:
«Сынок, это нормально. Я бы, если бы туда попала, тоже ловила бы кайф, а как иначе?»

Российский солдат — жене:
«Вчера идем, нам навстречу женщина с двумя детьми — ну мы их и положили. Да, мне их не жалко. Это их выбор. Могли бы уехать, как остальные», – говорит он родственникам.

Жена российского оккупанту:
«Правильно, не жалей их. Бей. Они нам враги».

Российский солдат — жене:
«Я тебе и детям столько шмоток привезу – мы здесь в квартире сейчас, они всё бросили, убежали. Спортивная такая семья – одних кроссовок десять пар, и все фирменные. Ребята грузовиками вывозят, а у меня нет грузовика».

Жена отвечает российскому оккупанту, мол, какой он у нее «хороший, хозяйственный», всё в дом приносит:
«Кстати, Софье в этом году в школу — может, где-нибудь компьютер заберешь?»

https://informator.ua/ru/mam-mne-tak-po ... -roud-muvi

Самого фильма в Инете пока не нашел.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:55

  холява написав:Доброго вечора .
Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Та да, патріотизм з них просто пре.
Інет взірвався, не встигаю читати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:56

  antey1969 написав:Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении.

Ви пишете у минулому часі, хоча сама подія відбудеться завтра.
Якщо особисто ви нікуди не хочете йти, то для чого ви пишете від імені всіх людей?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
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