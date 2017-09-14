холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ
Як на мене, подія нестандартна .
Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання. Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.
feecold написав:Чтобы понимать "кто виноват" и "что делать" нужно читать классику. То что президент и правительство принимают каждый Божий день законодательные инициативы против своих сограждан, без сомнения виноват колбасный вопрос и не как иначе. Это вполне приемлемо - но гадкие граждане не прониклись, не создали удобную видимость вечного терпилы. Позор им и порицание. Следующим шагом для взращивания лояльности граждан будет законопроект об анафеме на вечно, но с возвратом всех заработанных средств за время проживания на территории Украины, возможно тогда они проникнутся любовью?
Та я уже поняла, сплошные страдания на чужбине, а виновато правительство. Дно. Тем более просят напомнить не об Украине, а о Зеленском. Так и говорят выйдите с плакатом, поддержите Зеленского, Ермака и Стефанчука. Арахамию по желанию.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 23 лют, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Сын-оккупант: «Мам, мне так понравилось пытать! Я тебе могу рассказать, о каких пытках я узнал и в каких участвовал», – говорит российский военный по телефону.
Мать российского оккупанта: «Сынок, это нормально. Я бы, если бы туда попала, тоже ловила бы кайф, а как иначе?»
Российский солдат — жене: «Вчера идем, нам навстречу женщина с двумя детьми — ну мы их и положили. Да, мне их не жалко. Это их выбор. Могли бы уехать, как остальные», – говорит он родственникам.
Жена российского оккупанту: «Правильно, не жалей их. Бей. Они нам враги».
Российский солдат — жене: «Я тебе и детям столько шмоток привезу – мы здесь в квартире сейчас, они всё бросили, убежали. Спортивная такая семья – одних кроссовок десять пар, и все фирменные. Ребята грузовиками вывозят, а у меня нет грузовика».
Жена отвечает российскому оккупанту, мол, какой он у нее «хороший, хозяйственный», всё в дом приносит: «Кстати, Софье в этом году в школу — может, где-нибудь компьютер заберешь?»
Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут