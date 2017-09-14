«Скорее убивай всех украинцев». На Берлинале показали фильм который состоит из перехваченных СБУ разговоров российских солдат с их родными 21 февраля ... «Я уже видел лес, полный трупов», «Мы тут нациков ловим валом. Утром поймали трех нациков, шлепнули их», «Шла мать с двумя детьми, наши вальнули ее при детях. — Конечно, она тоже враг», «Мы туда поедем на смерть. Мы смирились», «Едите нормально? — Да нормально. Позавчера алабая захерачили», «Настя, я могу взять человека и выстрелить ему прямо в голову — бам! Я долбоебом стал». «„Скорее убивай всех украинцев и приезжай домой“. Правильно ребенок по факту сказал», «Некого там жалеть. — Да, все предатели», «Мне и мирное население не жалко», «Жарите шашлыки? Из этих хохлов. На шашлыки их», «Мы убиваем гражданских и детей. — Нет, не убиваете, вы фашистов убиваете», «Мне нравится людей убивать. — Это не люди». ...

Сын-оккупант:

«Мам, мне так понравилось пытать! Я тебе могу рассказать, о каких пытках я узнал и в каких участвовал», – говорит российский военный по телефону.



Мать российского оккупанта:

«Сынок, это нормально. Я бы, если бы туда попала, тоже ловила бы кайф, а как иначе?»



Российский солдат — жене:

«Вчера идем, нам навстречу женщина с двумя детьми — ну мы их и положили. Да, мне их не жалко. Это их выбор. Могли бы уехать, как остальные», – говорит он родственникам.



Жена российского оккупанту:

«Правильно, не жалей их. Бей. Они нам враги».



Российский солдат — жене:

«Я тебе и детям столько шмоток привезу – мы здесь в квартире сейчас, они всё бросили, убежали. Спортивная такая семья – одних кроссовок десять пар, и все фирменные. Ребята грузовиками вывозят, а у меня нет грузовика».



Жена отвечает российскому оккупанту, мол, какой он у нее «хороший, хозяйственный», всё в дом приносит:

«Кстати, Софье в этом году в школу — может, где-нибудь компьютер заберешь?»