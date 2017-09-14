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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68976898689969006901>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:39

  antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.

так може питання в людях? ось ви давно вже виїхали, але щось доброго слова про Україну не чути, тільки паплюжите...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як оце побороти?

В Угорщині зупинили "дипломатичний" український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування.
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:49

  hume написав:Правильно ли я понимаю, что преЗедент на камеру отправил наших чиновников во главе со Шмыгалем на границу с Польшей, так сказать отрядил десант с самим премьером))а что поляки, А поляки не приехали))

Нужно нашептать в ухо, что в демократических странах это так не работает. Нельзя просто записать видостк с указанием правительству


Дивлюсь на фото з кордону та коментарі..
Ета какой-та пазор..(с)
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:52

  Shaman написав:як оце побороти?
В Угорщині зупинили "дипломатичний" український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування.
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
А навіщо?
На фото видно - цигарки з акцизними марками України...тобто 70% від ціни цих цигарок Україна ВЖЕ отримала...

Це проблема для Угорщини/ЄС
і проблема для наших відносин з ЄС...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:54

  budivelnik написав:
  Shaman написав:як оце побороти?
В Угорщині зупинили "дипломатичний" український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування.
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
А навіщо?
На фото видно - цигарки з акцизними марками України...тобто 70% від ціни цих цигарок Україна ВЖЕ отримала...

Це проблема для Угорщини/ЄС
і проблема для наших відносин з ЄС...

проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:58

  Shaman написав:
  Shaman написав:як оце побороти?
В Угорщині зупинили "дипломатичний" український бус із цигарками. МЗС України розпочало розслідування.
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником України.

проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...

"Та шо ж ви Украину паплюжите" ? (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:05

  stm написав:
  feecold написав:Чтобы понимать "кто виноват" и "что делать" нужно читать классику. То что президент и правительство принимают каждый Божий день законодательные инициативы против своих сограждан, без сомнения виноват колбасный вопрос и не как иначе. Это вполне приемлемо - но гадкие граждане не прониклись, не создали удобную видимость вечного терпилы.
Позор им и порицание. Следующим шагом для взращивания лояльности граждан будет законопроект об анафеме на вечно, но с возвратом всех заработанных средств за время проживания на территории Украины, возможно тогда они проникнутся любовью?

Та я уже поняла, сплошные страдания на чужбине, а виновато правительство. Дно. Тем более просят напомнить не об Украине, а о Зеленском. Так и говорят выйдите с плакатом, поддержите Зеленского, Ермака и Стефанчука. Арахамию по желанию.

Какое они имеют отношение к Небесному Иерусалиму?
Востаннє редагувалось feecold в П'ят 23 лют, 2024 23:08, всього редагувалось 2 разів.
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:06

  Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації....
Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..

Точно так само і тут
В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:10

  Banderlog написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

До 50 тис. грн: які доплати пропонують мобілізованим міста

Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?

А тим хто вже в зсу міста нічого не пропонують?


Мабуть нічо...
Пару міс.тому заповнював папірці в цнапі (зд., на три види доплат -- комірне, спорядження, плранення) -- а результату не бачу.
Х.з. -- може таке лише блатних тилових хльопчиків із татусями в міськрадах...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)

Тобто виходячи з цього, Пабло Екскобар - теж хороша людина? Л - логіка.
BIGor
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