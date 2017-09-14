antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо. В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией. Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились... Печально, но таковы теперь реалии.
так може питання в людях? ось ви давно вже виїхали, але щось доброго слова про Україну не чути, тільки паплюжите...
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
hume написав:Правильно ли я понимаю, что преЗедент на камеру отправил наших чиновников во главе со Шмыгалем на границу с Польшей, так сказать отрядил десант с самим премьером))а что поляки, А поляки не приехали))
Нужно нашептать в ухо, что в демократических странах это так не работает. Нельзя просто записать видостк с указанием правительству
Дивлюсь на фото з кордону та коментарі.. Ета какой-та пазор..(с) Москвинам дали інфоповод для глуму, підсластить втрату літачка
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
А навіщо? На фото видно - цигарки з акцизними марками України...тобто 70% від ціни цих цигарок Україна ВЖЕ отримала...
Це проблема для Угорщини/ЄС і проблема для наших відносин з ЄС...
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.
А навіщо? На фото видно - цигарки з акцизними марками України...тобто 70% від ціни цих цигарок Україна ВЖЕ отримала...
Це проблема для Угорщини/ЄС і проблема для наших відносин з ЄС...
проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Українська правда пише з посиланням на джерела, що пасажиркою автомобіля була Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником України.
проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
feecold написав:Чтобы понимать "кто виноват" и "что делать" нужно читать классику. То что президент и правительство принимают каждый Божий день законодательные инициативы против своих сограждан, без сомнения виноват колбасный вопрос и не как иначе. Это вполне приемлемо - но гадкие граждане не прониклись, не создали удобную видимость вечного терпилы. Позор им и порицание. Следующим шагом для взращивания лояльности граждан будет законопроект об анафеме на вечно, но с возвратом всех заработанных средств за время проживания на территории Украины, возможно тогда они проникнутся любовью?
Та я уже поняла, сплошные страдания на чужбине, а виновато правительство. Дно. Тем более просят напомнить не об Украине, а о Зеленском. Так и говорят выйдите с плакатом, поддержите Зеленского, Ермака и Стефанчука. Арахамию по желанию.
Какое они имеют отношение к Небесному Иерусалиму?
Востаннє редагувалось feecold в П'ят 23 лют, 2024 23:08, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації.... Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..
Точно так само і тут В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально) По-друге - українців цими цигарками не труїла... То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?
А тим хто вже в зсу міста нічого не пропонують?
Мабуть нічо... Пару міс.тому заповнював папірці в цнапі (зд., на три види доплат -- комірне, спорядження, плранення) -- а результату не бачу. Х.з. -- може таке лише блатних тилових хльопчиків із татусями в міськрадах...
budivelnik написав:В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально) По-друге - українців цими цигарками не труїла... То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
Тобто виходячи з цього, Пабло Екскобар - теж хороша людина? Л - логіка.