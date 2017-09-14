Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:20

lapay написав: холява написав: Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ



Як на мене, подія нестандартна . Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬЯк на мене, подія нестандартна .

Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.

Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є. Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.

Згоден. Кількість все ніяк не перейде у якість.Сьогодні розмовляв з тим дідом (90 років), що багато знає про кацапів та їх звички з власного досвіду. З метою гри в тоталізатор він має досвід вдалого прогнозування на різноманітні події. Іноді наші прогнози співпадають, іноді ні. Але частіше за все він вияаляється правий в прогнозах.На його думку війна ця буде вічна, поки росію не знищать.А я з листопаду сподіваюсь, що у березні цього року все закінчиться (активні бойові дії) на підставі виборів в росії, які призведуть до заміни злочинця на посаді президента росії й країну знову стане нормальною і її будуть називати Росією. А Україна знову зацвете як барвинки.Вважав, що перед виборами кремль здійснить жорсткі бомбардування України та мясні штурми по усій лінії нашої оборони. Все що захватить, на тім й остановиться, бо йому буде потрібна як мінімум передишка. Це розуміють і наші партнери, що роблять вкиди про припинення військової допомоги Україні. Це потрібно для надання кремлю публічних шансів виконати обіцянку і закінчити війну, як ляпнув путін потім во весь голос в інтерв'ю Карлсону. Якщо цього не відбудеться, то буде третья світова війна і дід знову буде правий.