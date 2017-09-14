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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6898689969006901>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:19

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД ,

Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,


Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе.
Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль.
Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение?
Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.

Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела". Правда, не уверен в их реальном существовании. Ещё лет 20 назад сталкивался в Риме с нашими ребятами, которые там давно работают. Не уверен, что их наш Госстат не считает до сих пор как "мужиков без дела". И таких же, выехавших позже. На отказ от гражданства они. естественно, не подавали. Оно им не мешало. А тратить время и деньги...
"летчики на сохранении" пока пусть побудут, нечего им делать в окопе, а вот владельцев магазинов, депутатов местных советов и прочих таких же вполне можно туда отправлять так же, как и успихив.


Навіть у мирний час кордон не був прозорий.

Аби йти в горах біля кордону чи по ньому мандрівникам треба було брати дозвіл наперед.
А коли одні забрели в Румуніб а 7км, здається -- то далі всім іншим ще треба було мати gps.

Телепортація теж ніби ще не існує.

Тому, якщо той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон, то може таки повіримо, що не на повітряних кулях втекли?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:20

  lapay написав:
  холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.


Згоден. Кількість все ніяк не перейде у якість.

Сьогодні розмовляв з тим дідом (90 років), що багато знає про кацапів та їх звички з власного досвіду. З метою гри в тоталізатор він має досвід вдалого прогнозування на різноманітні події. Іноді наші прогнози співпадають, іноді ні. Але частіше за все він вияаляється правий в прогнозах.

На його думку війна ця буде вічна, поки росію не знищать. :shock:

А я з листопаду сподіваюсь, що у березні цього року все закінчиться (активні бойові дії) на підставі виборів в росії, які призведуть до заміни злочинця на посаді президента росії й країну знову стане нормальною і її будуть називати Росією. А Україна знову зацвете як барвинки.

Вважав, що перед виборами кремль здійснить жорсткі бомбардування України та мясні штурми по усій лінії нашої оборони. Все що захватить, на тім й остановиться, бо йому буде потрібна як мінімум передишка. Це розуміють і наші партнери, що роблять вкиди про припинення військової допомоги Україні. Це потрібно для надання кремлю публічних шансів виконати обіцянку і закінчити війну, як ляпнув путін потім во весь голос в інтерв'ю Карлсону. Якщо цього не відбудеться, то буде третья світова війна і дід знову буде правий. :(
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:23

...
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 лют, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:24

  Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...

Если не ошибаюсь, то эта одна из высших должностей в посольстве. Если жена первого секретаря посольства перевозила контрабасом сигареты - ну как бы мы около дна, но дип служба Украины вновь и вновь показывает что лопата национальный инструмент. Ладно бы этим занимался обслуживающий персонал посольства. Но чтоб дип представители и их жёны.
..


Стыд и срам.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 23 лют, 2024 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:24

  Дюрі-бачі написав:Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири .
квартира не була халявною, но більшість жилої нерухомості збудована совком. Приріст населення був за совка. Промисловість енергетика залізні дороги збудовані совком. І в космос літали совки. Це ще треба враховати що вони починали з безграмотного населення. А так да жити без совка і витрат на протистояння всьому цивілізованому світу легше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:25

  freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут


Жопа близка? :( :( :(
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:26

  BIGor написав:
  budivelnik написав:В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
Тобто виходячи з цього, Пабло Екскобар - теж хороша людина? Л - логіка.
З точки зору колумбійців - Пабло поважна особа, яка дає їм непогані доходи
З точки зору США - на Пабло вже відмітки ставити нікуди , бо він травить американських громадян...

Як казав Кучма
Місце сидіння - визначає точку зору.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:36

  buratinyo написав:
  lapay написав:
  холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.


Згоден. Кількість все ніяк не перейде у якість.

Сьогодні розмовляв з тим дідом (90 років), що багато знає про кацапів та їх звички з власного досвіду. З метою гри в тоталізатор він має досвід вдалого прогнозування на різноманітні події. Іноді наші прогнози співпадають, іноді ні. Але частіше за все він вияаляється правий в прогнозах.

На його думку війна ця буде вічна, поки росію не знищать. :shock:

А я з листопаду сподіваюсь, що у березні цього року все закінчиться (активні бойові дії) на підставі виборів в росії, які призведуть до заміни злочинця на посаді президента росії й країну знову стане нормальною і її будуть називати Росією. А Україна знову зацвете як барвинки.

Вважав, що перед виборами кремль здійснить жорсткі бомбардування України та мясні штурми по усій лінії нашої оборони. Все що захватить, на тім й остановиться, бо йому буде потрібна як мінімум передишка. Це розуміють і наші партнери, що роблять вкиди про припинення військової допомоги Україні.

Партнери? це не вкиди снарядів проти літа менше раз в 8 . А мясні штурми правда . сьогодні під роботине вони празднують 23. Орки сука.
Надививси за день... є пару годин на сон а заснути не можу.
Походу нас тут кинула держава. Ні снарядів ні мяса.
Думаю ми одібємси цей раз, но вони почуствували смак крові... і вже тут не зупиняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:37

  budivelnik написав:
  hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?

Ты новсть прочитал? Или абы ляпнуть, как обычно. А потом в кусты.

Там просто трэш

Дип паспорт как бы намекает,что пассажир не просто из посольства, он имеет иммунитет, а он не выдаётся всем работникам посольства, только "высшей касте" и выдаётся только дипломатам. Так же говорится, что это, возможно жена первого секретаря.. ладно, если даже не первого секретаря, но у нее дип паспорт, там всё посольство с водителями 15 чел.. Люди хоть чуть чуть разбирающиеся в дипслужбе оценят))

вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах

141 тысячча пачек. Но, скорее всего не пачек, а сигарет. Бус был опечатан печатью. То есть фактически это приравнено к дип почте. Непонятно какое право имеют погранцы его вскрывать, но то такэ
Востаннє редагувалось hume в П'ят 23 лют, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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