freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Вы же не рассчитываете здесь услышать ответ? Тут точно никто не понимает, как воевать. Тут большинство с трудом понимает, как просто жить под постоянные воздушные тревоги, пытаться еще и работать в перерывах между ними.