freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Вы же не рассчитываете здесь услышать ответ? Тут точно никто не понимает, как воевать. Тут большинство с трудом понимает, как просто жить под постоянные воздушные тревоги, пытаться еще и работать в перерывах между ними.
Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації.... Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..
Точно так само і тут В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально) По-друге - українців цими цигарками не труїла... То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
А как их без мадьярских акцизных марок продавать будут, там же нет такого крышуемого ОБЭПом опта, как у нас на Озёрке, да и в рознице проверки со стукачами по любому есть...В Пеште цыгане из под полы их продают? Маржа позволяет тут брать по 90грн пачку Винстона и продавать её там намного дешевле легальных?
freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
А сами Д30/Д20 минимум 40летней давности не становятся металлололом из-за износа стволов, казёнников и затворов, ведь эти детали под именно эти гаубицы вроде у нас не делают? За рашку не в курсе.
freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Американці розуміють це також Ukraine Situation Report: U.S. Warns Of Looming “Catastrophic” Arms Shortage The latest predictions about Ukrainian weapons shortages — especially artillery ammunition — paint a bleak picture for Kyiv. https://www.twz.com/news-features/ukrai ... s-shortage
Мені цікаво інше невже з 2015 року не можна було побудувати елементарну лінію по випуску таких снарядів ? Це ж навіть не ракети робити. Західні партнери теж по хорошому могли б допомогти облаштувати в катакомбах Одеси чи десь на заході такі виробничі лінії за два останні роки.