Додано: Суб 24 лют, 2024 01:56

freeze написав: Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут

Американці розуміють це такожUkraine Situation Report: U.S. Warns Of Looming “Catastrophic” Arms ShortageThe latest predictions about Ukrainian weapons shortages — especially artillery ammunition — paint a bleak picture for Kyiv.Мені цікаво інше невже з 2015 року не можна було побудувати елементарну лінію по випуску таких снарядів ? Це ж навіть не ракети робити.Західні партнери теж по хорошому могли б допомогти облаштувати в катакомбах Одеси чи десь на заході такі виробничі лінії за два останні роки.